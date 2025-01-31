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Треба тиснути на РФ: в Євросоюзі зробили заяву про роль Трампа

Треба тиснути на РФ: в Євросоюзі зробили заяву про роль Трампа

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Очільник Білого дому займає жорсткішу позицію щодо Путіна.

В адміністрації президента США Дональда Трампа розуміють необхідність тиску на агресорку Росію, аби завершити війну проти України.

Про це заявила верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас Кая Каллас повідомляє "ЄП".

"Вони (США - Ред.) розуміють, що для припинення цієї війни ми повинні чинити тиск на Росію, тому що саме вона почала цю війну", - наголосила Каллас.

За її словами, наразі очільник Білого дому займає жорсткішу позицію щодо російського "фюрера" Володимира Путіна, ніж дехто очікував. Втім, він також критикував президента України Володимира Зеленського.

Окрім того, Каллас зазначила, що необхідно особисто зустрітися з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити їхню стратегію.

"Але ясно, що вони хочуть закінчити цю війну. Усі хочуть закінчити цю війну, тому що всі хочуть, щоб був мир. Але також зрозуміло, і про це говорив Марко Рубіо (держсекретар США - Ред.), що мир має бути сталим", – додала Кая Каллас.

Нагадаємо, російський "фюрерВолодимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, президентом США. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона. 

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