"Треба тримати порох сухим": Лавров оцінив імовірність нового залучення військових ОДКБ

У МЗС РФ переконані, що сили ОДКБ в Казахстані були ефективними.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи імовірність нового залучення ОДКБ після Казахстану, висловив сподівання, що військових більше не доведеться застосовувати, але "треба тримати порох сухим" (бути завжди готовим дати відсіч ворогу. - Ред.).

Про це пише російський ТАСС.

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"Я сподіваюся, що більше не доведеться цей досвід застосовувати (досвід залучення контингенту ОДКБ. - Ред.), але треба тримати порох сухим, не дай Боже, щось таке ж трапиться... ми маємо бути готові, тому що наміри ззовні розхитати ситуацію і в Центральній Азії, і в інших країнах ОДКБ достатньо", - сказав Лавров.

Міністр закордонних справ РФ додав, що дії щодо забезпечення такої готовності "включають і боротьбу зі сплячими осередками, яка повинна здійснюватися не по лінії збройних сил, а по лінії спеціальних служб, розвідок".

"Такі структури є в межах ОДКБ, під егідою порад безпеки вони функціонують. Тому, безумовно, все це зараз ще серйозніше сприйматиметься, і на цю роботу буде ще більший попит", - резюмував Лавров.

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Він додав, що на його думку, потенціал "миротворчих сил" під час подій у Казахстані довів свою "дієздатність" усьому світу. Він вважає, що на Заході із "здивуванням спостерігали за швидкістю розгортання військових", яких перекидали країни ОДКБ до Казахстану. Крім того, коментуючи загострення в Казахстані, Лавров сказав: "Знаєте, як кажуть: хочеш миру, готуйся до війни. Але, дякувати Богу, до війни справа не дійшла".

Нагадаємо, військові Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яких перекинули країни 6 січня для придушення протестів в Казахстані, 13 січня розпочали виведення сил і передавання важливих об'єктів місцевим правоохоронним органам. Попередньо, на виведення "миротворців" знадобиться 10 днів.

Як повідомлялося, Путін задоволений діями ОДКБ в Казахстані.

ТСН.ua зібрав усі версії причетності Росії до кривавих подій у Казахстані.

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