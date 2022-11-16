"Треба уникнути ескалації": у Китаї відреагували на падіння ракет у Польщі

Китай вважає, що треба уникнути ескалації ситуації.

Китай закликав до "спокою" після ракетного удару по польському селу поблизу кордону з Україною.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для ЗМІ в середу, 16 листопада.

"У поточній ситуації всі відповідні сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації", - сказала вона ЗМІ.

Слід зауважити, що Китай є ключовим союзником Росії. Широкомасштабну війну в Україні, розпочату Путіним 24 лютого, країна відкрито так і не засудила.

Падіння ракет у Польщі

15 листопада на території Польщі у селі Пшеводуві Люблінського воєвудства сталося падіння ракет, внаслідок чого загинули двоє людей, триває розслідування.

Польське МЗС підтвердило, що це дійсно ракети виробництва РФ.

Польський лідер Анджей Дуда на брифінгу заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантиний альянс перебувають у стані готовності.

Своєю чергою, президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. Втім, він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

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А от президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив сумнів у причетності Росії до падіння ракет у Польщі. Турецький лідер каже, що у нього "складається загальне враження, що ця ракета не російського виробництва". На його думку, якщо Росія щось сказала, то це буцімто є правдою.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів екстрену зустріч з президентом США Джо Байденом і лідерами НАТО щодо падіння ракет у Польщі. Лідери пообіцяли допомогти з розслідуванням Польщею падіння ракет і будуть "підтримувати тісний зв’язок, щоб визначити відповідні наступні кроки під час розслідування".

У зв'язку з інцидентом у Польщі підвищили боєготовність військових, а сьогодні, 16 листопада, скликають РНБО.

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