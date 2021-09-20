"Треба уникнути нової холодної війни": генсек ООН попередив США і Китай

Ризики — від ймовірності "роздвоєння" світової економіки і до появи конфліктних військових доктрин.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що суперечності між США і Китаєм небезпечні для світу, і закликав уникнути нової холодної війни, яка буде більш небезпечною, ніж стара.

Про це інформує CNN.

"Я вважаю, що ситуація, що складається, коли ми рухаємося до двох повністю конфронтаційних країн, небезпечна для світу", — сказав він.

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На його думку, ризики — від ймовірності "роздвоєння" світової економіки і появи конфліктних військових доктрин і різних стратегій розвитків штучного інтелекту.

"Я вважаю, що нам треба уникнути нової холодної війни, тому що стара холодна війна була простішою в управлінні. Зараз все складніше", — резюмував Гутерріш.

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