Політика
1793
3 хв

«Треба вчасно зупинитися»: як Путін збирається «продати» росіянам кінець війни

В РФ злили секретний сценарій адміністрації Путіна щодо завершення війни — стало відомо, до чого готують росіян і на які поступки готовий піти Кремль.

В РФ думають, як «продати» народу завершення війни

В адміністрації Путіна розробили план, як «продати» росіянам мир з Україною без обіцяного взяття Києва та з Зеленським при владі.

Про це йдеться в розслідуванні російського Центру «Досьє».

За інформацією видання, співробітники адміністрації Путіна ще у лютому 2026 року почали опрацьовувати так званий «образ перемоги» — пропагандистські наративи, за допомогою яких росіянам можна буде «продати» мирну угоду з Україною, незважаючи на високі втрати серед російських окупантів та відсутність значних результатів.

«Треба вчасно зупинитися»

«Треба вчасно зупинитися», «Перебір — це поразка, продовження „СВО“ стало б пірровою перемогою», — так звучать лозунги на презентації яку показали вузькій групі наближених заступника голова адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

У цій презентації росіянам хочуть пригрозити, що продовження війни в Україні може вимагати перегляду «принципових позицій» — загальної мобілізації та остаточного переведення всієї економіки РФ на військові рейки.

Росіянам хочуть продати як перемогу захоплені в України території з природними ресурсами, сухопутний шлях до окупованого Криму та узбережжя Азовського моря, де можна буде організувати нові курорти, а також «мільйони нових російськомовних співгромадян».

Окремо виділяється той факт, що Росія «очистилася» від продажних еліт. Пропагандисти планують продовжувати наполягати на тому, що протягом 10–15 років Україна «перестане існувати», а Євросоюзу було завдано потужного економічного удару.

У документі також придумали тезу, що мовляв західні країни пробували Росію на міцність, але вона вистояла і перемогла.

Яке закінчення війни прогнозують в адміністрації Путіна

Сценарій, зазначений у вищезгаданій презентації як найімовірніший, далекий від заявлених Путіним цілей війни.

Там очікують, що території Донецької та Луганської областей захопить Росія, а захоплення частини Херсонської та Запорізької областей буде зафіксовано лінією фронту. Російські війська будуть виведені із Сумської та Харківської областей, європейські санкції збережуться, а американські знімуть. Так звана «денацифікація» буде лише символічною, а президент України Володимир Зеленський залишиться при владі.

У виданні водночас пояснили, що презентація не має відношення до переговорів і швидше відображає очікування політичного блоку адміністрації Путіна у контексті планування пропагандистських кампаній. Проте Центр «Досьє» зауважує, що описаний у документі варіант загалом збігається з вимогами Росії на переговорах з Україною.

Перевзування так званих «Z-воєнкорів»

У згаданій презентації є теза, яка проливає світло на те, чому останнім часом багато так званих «Z-воєнкорів» стали критикувати війну з Україною і навіть самого диктатора Путіна.

Виявляється, це може бути спланована і контрольована адміністрацією президента РФ акція.

Там запланували «емоційне перевзуття» підконтрольних Z-пропагандистів та підтримку поміркованих голосів у медійному просторі. Іншим погрожують відповідальністю «за дискредитацію армії». Судячи з документа, у разі підписання миру «ультрапатріоти» у публічній риториці можуть з головної опори путінського режиму перетворитися на ворогів.

Водночас, поки невідомо, чи дасть Путін «зелене світло» цьому плану, чи навпаки — прислухається до ФСБ, яка наполягає на подальшому «закручуванні гайок».

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув ультиматум для відновлення переговорів з Україною та США.

