"Треба виставити Росію за двері" – Кулеба про головну умову порятунку ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключити Росію зі складу ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі - ред.), назвавши її – головною загрозою для Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві 16 жовтня.

"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини. Я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", – зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Росія зараз "вбиває" ОБСЄ і додав, що "легко собі уявляє" цю організацію без РФ.

Міністр закордонних справ Північної Македонії і голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до Києва вранці 16 жовтня.

Нагадаємо, у липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсоркою тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.

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