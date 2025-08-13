"Треба закінчувати цю війну": Зеленський сказав, як вплинути на РФ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Очільник України Володимир Зеленський провів 30 розмов та консультацій із партнерами останніми днями. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголошує: треба закінчувати цю війну.

«Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії», — зазначив український лідер.

Як додає головнокомандувач, зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни.

“Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, — точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!”, — завершив Зеленський.

Раніше йшлося про те, що Зеленський вирушає до Німеччини для відеозустрічі з Трампом.

Лідер України Володимир Зеленський особисто прибуде сьогодні, 13 серпня, до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Фрідріхом Мерцем (ХДС).

Мета відеоконференції полягає у підготовці до зустрічі Путіна і Трампа у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Канцлер має намір координувати дії з главами кількох держав та урядів щодо можливих мирних переговорів. За даними BILD, саміт по суті покликаний послати сигнал — Європа єдина та підтримує Зеленського.

За даними медіа, Мерца зосередиться на можливих наслідках зустрічі президента США Дональда Трампа та кремлівського тирана Володимира Путіна. Є підозри, додають автори, що канцлер хоче завадити Трампу укласти сумнівну угоду, яка зрештою завдасть шкоди Україні та Європі.

Попередньо, заплановано проведення відеоконференції за участю Трампа, Зеленського та голів європейських урядів у кілька раундів. У ході обговорення будуть розглянуті заходи реагування на територіальні претензії Росії та можливі заходи безпеки.