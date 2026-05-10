"Треба закінчувати війну": Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним

Зеленський і Путін / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що давно готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, залишилося вибрати формат цього саміту.

Такі він прокоментував у своєму зверненні в неділю, 10 травня, недавню заяву кремлівського диктатора щодо можливої зустрічі лідерів на території третьої країни.

«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей — трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, — то треба знаходити формат», — наголосив Зеленський.

Український президент натякнув, що зустріч лідерів РФ та України означатиме завершення війни.

«Треба закінчувати цю війну — і надійно гарантувати безпеку», — додав він.

Нагадаємо, напередодні, 9 травня, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни.

Зустріч Путіна і Зеленського — що відомо

У Кремлі неодноразово «призначали» українському президенту зустріч з Путіним у Москві. Ще минулого року президент України Володимир Зеленський відкинув таку ідею і натомість запросив російського диктатора до Києва.

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього свої умови.

Помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві.

В Офісі президента України заперечили можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

