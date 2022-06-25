Треба закрити небо: українська розвідка зреагувала на погрози Росії атакувати посольство США в Києві

Треба закрити небо: українська розвідка зреагувала на погрози Росії атакувати посольство США в Києві

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що погрози Росії атакувати посольство США в Києві актуалізують питання про закриття неба над столицею.

У розвідці зауважили, що ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу.

Відповідний коментар ГУР Міноборони опублікувало в Мережі 24 червня.

Там нагадали, що депутат Держдуми РФ, заступник голови комітету з оборони Юрій Швиткін закликав завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США.

"Обґрунтуванням для такого кроку, з точки зору російського депутата, може стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема, реактивних систем залпового вогню Himars. Швиткін вважає, що цими діями "колективний Захід" наближає третю світову війну. А отже, росія має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України", – зауважили в розвідці.

"Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", – наголосили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути країну у війну проти України.

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