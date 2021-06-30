"Я не відмовляюся": Путін про зустріч із Зеленським

"Я не відмовляюся": Путін про зустріч із Зеленським

Він заявив, що не відмовляється зустрічатися.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але йому треба зрозуміти, про що говорити.

Про це він повідомив 30 червня під час прямої лінії.

За словами Путіна, Зеленський "віддав Україну під зовнішнє управління" тому він не розуміє, чи є сенс з ним зустрічатися.

"Що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, вони вирішуються в Вашингтоні, частково в Берліні і в Парижі. Я не відмовляюся зустрічатися, просто треба зрозуміти, про що говорити", - заявив російський лідер.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори, які можуть відбутися і на Донбасі.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має жодного сенсу.

В інтерв'ю в програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" 25 червня Зеленський заявив, що адміністрації України та Росії вже тримають комунікацію з приводу питань, які плануються до обговорення під час можливої зустрічі лідерів двох країн.

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