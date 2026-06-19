Тремтить і кульгає: нові докази того, що Путін "сиплеться" на очах

Президент Росії Володимир Путін / © Getty Images

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Президент Росії Володимир Путін останнім часом має помітно виснажений вигляд, що підживлює чутки про серйозні проблеми з його здоров’ям. Колишні соратники кремлівського диктатора натякають на наслідки інсульту, перенесеного ще 2022 року.

Про це пише Express.

Стан здоров’я Путіна опинився в центрі уваги після серії його недавніх публічних появ, під час яких він видавався помітно виснаженим. Перші занепокоєння щодо самопочуття російського президента з’явилися ще на початку місяця, коли під час важливої промови в Кремлі у нього помітили нечітку дикцію. Деякі спостерігачі пов’язали це з можливим «мініінсультом».

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За словами колишнього автора промов, 73-річний Путін міг перенести інсульт ще 2022 року.

«По суті, вперше я помітив у Путіна ці симптоми [схожі на інсульт] 2022 року, через кілька місяців після початку війни, коли стало зрозуміло, що швидкий, стрімкий кавалерійський наступ не приніс перемоги, і це стало для нього дуже серйозним психологічним ударом. Тоді в нього почалися тремтіння — знаєте, у нього тремтіла рука, тремтіла нога», — розповів колишній спічрайтер диктатора.

Додаткові підозри щодо погіршення стану Путіна виникли після його зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Під час прибуття до Пекіна президент РФ, ймовірно, похитнувся, виходячи зі свого лімузина, де його зустрічав китайський лідер. Один зі спостерігачів зазначив: «Путін дрібно човгає вперед із незграбною, сутулою ходою, вітаючись із Сі в Пекіні».

Наразі кремлівський диктатор бере участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії, де високо оцінив відносини Росії з країнами блоку.

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«Це стратегічне партнерство, яке слугує важливим стабілізувальним чинником в Азійсько-Тихоокеанському регіоні на тлі геополітичної турбулентності, сприяючи формуванню збалансованої архітектури безпеки та справедливої взаємовигідної співпраці», — заявив Путін, який при цьому видавався помітно ослабленим.

До слова, ізраїльська стоматологиня Тетяна Коган звернула увагу на зміни в дикції Путіна, які пояснює наслідками сильного хронічного стресу. Через постійну напругу та нічний скрегіт зубами жувальні м’язи диктатора гіпертрофувалися, що зменшило простір у ротовій порожнині та обмежило рухливість язика. Це ускладнює артикуляцію звуків, зокрема «Р», шиплячих та свистячих, а також викликає загальну змазаність мови, на яку додатково впливає сухість у роті — ймовірний побічний ефект від приймання седативних препаратів.

На думку експертки, анатомічні проблеми з нижньою щелепою та постійний психологічний тиск є головними причинами погіршення дикції Путіна.

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