"Тренер" Кремля: витік розмови Віткоффа викрив його небезпечну близькість до Москви

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф / © Associated Press

Витік телефонної розмови між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та радником президента Росії Юрієм Ушаковим розкрив незграбні спроби американця «тренувати» кремлівського посадовця, як поводитися з президентом Дональдом Трампом. Цей інцидент ставить під сумнів об’єктивність Віткоффа та його розуміння загроз від російського керівництва.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Трамп увійшов у політику як головний «укладач угод». Він послідовно робить ставку на нестандартних переговірників, переконаний, що практичний досвід із нью-йоркського ринку нерухомості дає більше переваг, ніж класична дипломатична школа.

Саме тому Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер працювали без тягаря багаторічного застою в Газі — і спромоглися здивувати скептиків, досягнувши припинення вогню, хай навіть воно не стало передумовою для сталого миру й не спинило бойові дії повністю.

Утім, недостатня дипломатична підготовка Віткоффа стала очевидною після появи запису його розмови з Ушаковим.

Хто саме оприлюднив запис і з якою мотивацією — питання, що ще потребує відповіді. Хоча ймовірні джерела неважко уявити, зважаючи на поведінку російської влади, яка охоче затягує переговори, поки продовжує завдавати ударів по Україні.

Не зайве нагадати: дипломатія зазвичай працює ефективніше без зовнішнього тиску і камер — навіть якщо заради поступу доводиться робити неприємні поступки чи лестити недемократичним лідерам.

Попри це, «тренування» Ушакова щодо того, як поводитися з Трампом і як рухати вперед хитке мирне врегулювання, став для Віткоффа очевидним репутаційним ударом. Спецпосланець президента США не лише давав поради стосовно майбутньої розмови президента РФ Володимира Путіна з Трампом (зокрема — підсилити компліменти), але й натякав, що Москва може запропонувати Україні угоду, подібну до тієї, що тимчасово припинила бойові дії в Газі.

«Я сказав президенту, що ви — що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моє переконання. Я сказав президенту, що вірю в це», — заявив Віткофф, за даними аудіозапису, опрацьованого Bloomberg.

Чи були ці слова лише спробою сподобатися Ушакову? Чи дипломатичною улесливістю? Або ж він насправді переконаний, що держава-агресор «завжди прагнула миру»?

Особливо тривожний вигляд має й те, що Віткофф радить Путіну поспілкуватися з Трампом перед зустріччю американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Ба більше — невдовзі після телефонної розмови 16 жовтня Трамп заявив про намір зустрітися з Путіним у Будапешті (зустріч так і не відбулася) та охолов до ідеї передати Україні ракети Tomahawk.

Другий запис демонструє готовність російської сторони використовувати ситуацію для маніпуляцій — озвучувати свої позиції американцям, уникаючи будь-яких зобов’язань.

Невідомо, чи був Віткофф таким самим загравальним під час контактів з українськими посадовцями або чи радив їм, як утриматися в «ласкавості» свого шефа та не програти Москві.

«Але витік розмови з путінським радником знову ставить під сумнів будь-який поступ у мирних переговорах і демонструє межі розуміння Віткоффа щодо Росії та її керівництва. Це натякає, що він занадто близький до Москви й не усвідомлює масштабу загрози від Путіна», — наголошується у статті.

І сама можливість того, що запис міг з’явитися завдяки росіянам, українцям, європейським партнерам чи навіть опонентам усередині американської адміністрації, свідчить: стиль Віткоффа, заснований на «нестандартному мисленні», може вичерпувати свій потенціал.

Нагадаємо, видання Bloomberg отримало записи телефонної розмови Віткоффа з Ушаковим, яка відбулася у жовтні. У розмові спецпредставник президента США надавав рекомендації Москві щодо того, як саме слід представити Трампу мирний план стосовно України. Серед іншого, Віткофф пропонував, щоб Путін зателефонував Трампу до запланованого візиту Зеленського до Білого дому і висловив привітання з успішною угодою в Газі. Ці переговори стали прелюдією до оприлюднення 28-пунктового мирного плану.

Трамп відреагував на цю інформацію, заявивши, що у подібних діях «немає нічого незвичайного». За його словами, це є стандартною практикою посередника для досягнення угоди. Трамп сказав, що хоча він і не чув аудіозапису, вважає його «звичайними переговорами».