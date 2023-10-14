Тренування українських пілотів на F-16 та ізраїльсько-палестинська війна: головні новини ночі 14 жовтня 2023 року

Головні новини ночі 14 жовтня 2023 року:

Стало відомо, коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 в США Читати далі –>

"Це лише початок" - заявив Нетаньягу після майже тижневих ударів по Газі Читати далі –>

США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі - ЗМІ Читати далі –>

Ізраїльська армія заявила, що знайшла тіла полонених після того, як змусила палестинців тікати з півночі Гази Читати далі –>

Азербайджан може вторгнутися до Вірменії - Блінкен Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.