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Тренування українських пілотів на F-16 та ізраїльсько-палестинська війна: головні новини ночі 14 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Час на прочитання
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Тренування українських пілотів на F-16 та ізраїльсько-палестинська війна: головні новини ночі 14 жовтня 2023 року

Українці незабаром розпочнуть навчання на F-16 / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 14 жовтня 2023 року:

  • Стало відомо, коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 в США Читати далі –>
  • "Це лише початок" - заявив Нетаньягу після майже тижневих ударів по Газі Читати далі –>
  • США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі - ЗМІ Читати далі –>
  • Ізраїльська армія заявила, що знайшла тіла полонених після того, як змусила палестинців тікати з півночі Гази Читати далі –>
  • Азербайджан може вторгнутися до Вірменії - Блінкен Читати далі –>

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Перегляди
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