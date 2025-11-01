ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

Третя світова, може бути лише ядерною — Кучма оцінив ймовірність її початку

Він вважає, що третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Колишній президент України Леонід Кучма

Колишній президент України Леонід Кучма

Колишній президент України Леонід Кучма (1994–2005) вважає, що Третя світова війна малоймовірна, адже у сучасному світі вона може бути лише ядерною.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

На запитання журналіста, до чого людство сьогодні ближче — до завершення війни в Україні чи до початку глобального конфлікту, Кучма відповів, що ці речі не пов’язані між собою напряму.

«Не погоджуся із формулюванням питання, бо воно передбачає вибір: мовляв, або закінчиться наша війна, або почнеться Третя світова. Але ці речі не пов’язані напряму. До того ж перше не виключає другого», — сказав він.

На думку колишнього глави держави, у випадку, якщо Москва «загрузне на Донбасі», вона може спробувати обрати слабшу ціль, наприклад, у Балтії.

«А тут уже все залежатиме від того, що виявиться сильнішим: самолюбство Трампа чи неадекватність Путіна», — зазначив Кучма.

Разом з тим він наголосив, що не вірить у реальність початку глобальної війни: «Як українець я вірю у силу нашої армії, а як ракетник — знаю про силу ядерного стримування. Тож наша війна точно колись закінчиться, а Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія отримала жорстке попередження від США щодо ядерної війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
773
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie