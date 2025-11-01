- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 773
- Час на прочитання
- 1 хв
Третя світова, може бути лише ядерною — Кучма оцінив ймовірність її початку
Він вважає, що третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться.
Колишній президент України Леонід Кучма (1994–2005) вважає, що Третя світова війна малоймовірна, адже у сучасному світі вона може бути лише ядерною.
Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна.
На запитання журналіста, до чого людство сьогодні ближче — до завершення війни в Україні чи до початку глобального конфлікту, Кучма відповів, що ці речі не пов’язані між собою напряму.
«Не погоджуся із формулюванням питання, бо воно передбачає вибір: мовляв, або закінчиться наша війна, або почнеться Третя світова. Але ці речі не пов’язані напряму. До того ж перше не виключає другого», — сказав він.
На думку колишнього глави держави, у випадку, якщо Москва «загрузне на Донбасі», вона може спробувати обрати слабшу ціль, наприклад, у Балтії.
«А тут уже все залежатиме від того, що виявиться сильнішим: самолюбство Трампа чи неадекватність Путіна», — зазначив Кучма.
Разом з тим він наголосив, що не вірить у реальність початку глобальної війни: «Як українець я вірю у силу нашої армії, а як ракетник — знаю про силу ядерного стримування. Тож наша війна точно колись закінчиться, а Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія отримала жорстке попередження від США щодо ядерної війни.