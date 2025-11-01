Колишній президент України Леонід Кучма

Колишній президент України Леонід Кучма (1994–2005) вважає, що Третя світова війна малоймовірна, адже у сучасному світі вона може бути лише ядерною.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

На запитання журналіста, до чого людство сьогодні ближче — до завершення війни в Україні чи до початку глобального конфлікту, Кучма відповів, що ці речі не пов’язані між собою напряму.

«Не погоджуся із формулюванням питання, бо воно передбачає вибір: мовляв, або закінчиться наша війна, або почнеться Третя світова. Але ці речі не пов’язані напряму. До того ж перше не виключає другого», — сказав він.

На думку колишнього глави держави, у випадку, якщо Москва «загрузне на Донбасі», вона може спробувати обрати слабшу ціль, наприклад, у Балтії.

«А тут уже все залежатиме від того, що виявиться сильнішим: самолюбство Трампа чи неадекватність Путіна», — зазначив Кучма.

Разом з тим він наголосив, що не вірить у реальність початку глобальної війни: «Як українець я вірю у силу нашої армії, а як ракетник — знаю про силу ядерного стримування. Тож наша війна точно колись закінчиться, а Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться».

