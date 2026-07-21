Третя світова вже на порозі?: Путін готує масштабне вторгнення до трьох країн - Daily Express

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

На тлі війни в Україні лунають попередження про те, що її ціллю можуть стати країни Балтії. Москва неодноразово звинувачувала Естонію, Латвію та Литву в спробах співпрацювати з Києвом з метою нанесення ударів безпілотниками по Росії, хоча всі ці країни це заперечують.

Про це йдеться у матеріалі британського таблоїда Daily Express.

Можливу загрозу для країн Балтії державний секретар США Марко Рубіо назвав «тривожним» розвитком подій.

Реклама

«Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, очевидно, з очевидних причин. Це викликає занепокоєння, адже завжди є побоювання, що подібні події можуть перерости у щось масштабніше. Така можливість завжди існує», - наголосив він.

За словами Рубіо, Штати «уважно стежать за ситуацією» та «взаємодіють» з НАТО з цього питання. Окрім того, він наголосив на стурбованості Вашингтона, адже !більш масштабний конфлікт може справді обернутися чимось набагато гіршим».

Навчання РФ біля кордону Естонії

Daily Express зауважує, що лише кілька днів тому поблизу Естонії було помічено «незвичайні» пересування російських військ, що викликало нові побоювання, що “фюрер” Володимир Путін може розширити свою кампанію.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що 9 липня РФ вперше провела бойові стрільби поблизу естонсько-російського кордону.

Реклама

З його слів, росіяни провели небезпечні військові навчання на озері Пейпус, яке розташоване на кордоні між двома країнами, не попередивши про це Таллінн. Певкур назвав російську операцію «незвичайною» і «безумовно не рутинною».

«Раніше Росія не проводила військові навчання з використанням зброї на озері Пейпус. У цьому сенсі це щось нове. Вони вели вогонь по рухомій цілі на воді», - висловився він.

Загроза для Литви

Днями президент Литви Гітанас Науседа заявив, що йому також стало відомо з розвідданих, що Путін готує напад на «критичну інфраструктуру» його країни, зокрема на національну енергосистему.

:«Я не можу заперечувати, що ми маємо таку інформацію і що вона стосується обмежених військових операцій, які, ймовірно, спрямовані проти критичної інфраструктури», - висловився литовський лідер.

Реклама

Він додав, що влада відстежує ризик атак, які можуть порушити роботу енергетичних та транспортних систем країни, зокрема об’єктів, що забезпечують підключення Литви до європейської електромережі.

Загроза для країн НАТО - що відомо

Розвідки Литви та Польщі забили на сполох через те, що Кремль розпочав підготовку удару по інфраструктурі НАТО. Розвідники фіксують підготовку кінетичних операцій та використання БпЛА для дестабілізації регіону.

Зокрема, міністр оборони Литви Робертас Каунас наголосив: оскільки Росія не здатна досягти поставленої мети в Україні, то Кремль може спробувати переключити увагу на новий напрямок. Так, Наступною метою агресора можуть Польща та держави Балтії.

Крім того, Польща попереджає про нову тактику РФ і вважає, що Москва відстежує навчання НАТО з протиповітряної оборони біля Балтійського моря, готуючись до можливих майбутніх провокацій.

Реклама

Новини партнерів