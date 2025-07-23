Третій раунд переговорів у Стамбулі: стали відомі час та місце зустрічі

Переговори у Стамбулі. / © Associated Press

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Переговори української та російської делегацій в Стамбулі відбудуться у палаці Чираган, де була також друга зустріч. Перемовини заплановані на сьогоднішній вечір.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«Очікується, що зустріч почнеться близько 19:00 у районі Бешікташ, в палаці Чираган», — наголосили в повідомленні.

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Однак у канцелярії Реджепа Ердогана додали, що у програмі зустрічі можливі зміни.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до нових переговорів з Росією у Стамбулі. Тоді ймовірною датою називали середу, 23 липня.

Вже сьогодні Зеленський затвердив список делегації для переговорів. Очільником делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умєрова. До складу увійшли представники Офісу президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур.

Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 97 5 нових PATRIOTS і це тільки початок! Рамштайн «готує» Путіна до переговорів

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