Третій раунд переговорів з Росією під загрозою: у МЗС України назвали причини

Георгій Тихий / © МЗС України

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Наразі зарано говорити про початок третього раунду переговорів між Україною та Росією. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, відсутність достатнього міжнародного тиску на Москву є головною перешкодою для досягнення політичного прогресу.

Про це розповів під час брифінгу Георгій Тихий, повідомили в РБК-Україна.

«Станом на зараз, рано говорити про будь-яку підготовку. Триває на щастя цей процес обміну. Дуже складний. Але він триває. Вчора був перший етап. Ці етапи, ми сподіваємося, продовжаться, триватимуть кілька днів. Тобто зараз це стадійно буде все, ми сподіваємося, відбуватися».

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Тихий також зазначив, що обмін тілами загиблих військових є складними гуманітарними питаннями, проте вони все ж просуваються. Водночас речник МЗС наголосив на важливості посилення тиску на Росію з боку міжнародних партнерів.

Він наголосив: якби тиск був раніше, результати стамбульських зустрічей були б вже. Але тиску немає. Тому зустрічі безрезультатні.

Гуманітарний напрямок працює. Це тому, що обидві сторони зацікавлені в ньому. Але для політичного чи дипломатичного вирішення потрібен міжнародний тиск. Тільки тоді стане зрозуміло, чи Росія хоче миру.

Нагадаємо, 16 травня, у Туреччині відбулися переговори між Україною та РФ. Це перші публічні переговори від березня 2022 року, коли Кремль висунув неприйнятні умови для капітуляції.

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Тоді російську делегацію очолюва помічник Путіна, етнічний українець з Черкащини Володимир Мединський, який також очолював і переговори 2022-го. Експерти припускають, що диктатор спеціально призначив у делегацію чиновників нижчої ланки, щоб зірвати перемовини.

Другий раунд переговорів у Стамбулі між Україною та Росією, як і очікувалося, не приніс жодних вагомих результатів. У понеділок, 2 червня, російська делегація приїхала туди зі своїм меморандумом, який відмовилася заздалегідь надати США та Україні, а потім сама ж його і «злила» кремлівським ЗМІ. У тристорінковому документі, який містить три розділи, немає нічого нового. Там зібрано все, про що вже й так публічно говорив Путін, окрім хіба що ультиматуму до США та НАТО «збирати манатки та забиратися на кордони 1997 року». Про це ще в грудні 2021-го заявляли в російському МЗС.

Раніше повідомлялося, Україна за жодних обставин не готова визнавати на юридичному рівні окуповані території російськими. Якщо Київ отримає адекватні гарантії безпеки, то територіальні питання можна вирішити дипломатичним шляхом, але не військовим.