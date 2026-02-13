Третій раунд переговорів: Зеленський визначив склад делегації

Переговори.

У Женеві 17–18 лютого має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Президент Володимир Зеленський визначив попередній склад української делегації.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир», — наголосив секретар РНБО.

Склад делегації:

секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров;

очільник Офісу президента Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, українська делегація вже розпочала підготовку до майбутньої зустрічі. Київ, наголосив Умєров, «готується до серйозної і відповідальної роботи».

Варто зазначити, що склад делегації України такий самий, як і під час попередньої зустрічі в Абу-Дабі.

Переговори у Женеві

Сьогодні, 13 лютого, у Кремлі заявили, що наступні переговори представників України, Росії та США відбудуться у Женеві (Швейцарія) 17-18 лютого. З його слів, делегацію країни-агресорки очолить помічник «фюрера» Володимир Мединський. Головою переговорної групи Росії в Абу-Дабі був керівник ГРУ Ігор Костюков.

В Офісі президента підтвердили нову зустріч з РФ. Радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що українська делегація готується до переговорів.