ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
542
Час на прочитання
2 хв

Третій раунд переговорів: Зеленський визначив склад делегації

Українська делегація розпочала підготовку до майбутньої зустрічі у Женеві.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Переговори.

Переговори.

Доповнено додатковими матеріалами

У Женеві 17–18 лютого має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Президент Володимир Зеленський визначив попередній склад української делегації.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир», — наголосив секретар РНБО.

Склад делегації:

  • секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров;

  • очільник Офісу президента Кирило Буданов;

  • начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

  • голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія;

  • перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

  • заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, українська делегація вже розпочала підготовку до майбутньої зустрічі. Київ, наголосив Умєров, «готується до серйозної і відповідальної роботи».

Варто зазначити, що склад делегації України такий самий, як і під час попередньої зустрічі в Абу-Дабі.

Переговори у Женеві

Сьогодні, 13 лютого, у Кремлі заявили, що наступні переговори представників України, Росії та США відбудуться у Женеві (Швейцарія) 17-18 лютого. З його слів, делегацію країни-агресорки очолить помічник «фюрера» Володимир Мединський. Головою переговорної групи Росії в Абу-Дабі був керівник ГРУ Ігор Костюков.

В Офісі президента підтвердили нову зустріч з РФ. Радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що українська делегація готується до переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
542
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie