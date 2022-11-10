"Третій Рейх": російські окупанти поширюють фейкове фото військового, на наплічнику якого розміщено нацистську нашивку

Російські пропагандисти ніяк не можуть зупинитися.
Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 09.11.2022 окупанти знову поширили брехливі новини.
Про це йдеться на сторінці ЦПД у соціальних мережах.
Зокрема, вони поширили:
- Маніпуляцію
Представник делегації РФ А. Шевченко на засіданні ГА ООН заявив, що Росія очікує від МАГАТЕ продовження моніторингу об’єктів України щодо створення «брудної бомби», [оскільки] Україна має необхідні виробничу базу та науковий потенціал для створення такої бомби.
- Дезінформацію
Посол РФ у США А. Антонов повідомив: «Заяви США про армагеддон, що наближається, безпідставні і мають на меті налаштувати якнайбільше країн проти РФ… Росія нікому не погрожує ядерною зброєю та прагне запобігти розвитку ситуації за неконтрольованим сценарієм».
- Фейк
У Мережі набрало популярності фото із зображенням військового, на наплічнику якого розміщено нашивку з прапором Третього Рейху. Однак це не відповідає дійсності, оскільки після опрацювання фото програмою з визначення фоторедагування, виявлено, що на світлині прапор Третього Рейху з’явився на місці прапора Ізраїлю.
Нагадаємо, що раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що інформація про те, що з регіону нібито планують проводити евакуацію населення – це фейк російських окупантів.
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