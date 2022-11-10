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"Третій Рейх": російські окупанти поширюють фейкове фото військового, на наплічнику якого розміщено нацистську нашивку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Третій Рейх": російські окупанти поширюють фейкове фото військового, на наплічнику якого розміщено нацистську нашивку

Фото: pixabay.com

Російські пропагандисти ніяк не можуть зупинитися.

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 09.11.2022 окупанти знову поширили брехливі новини.

Про це йдеться на сторінці ЦПД у соціальних мережах.

Зокрема, вони поширили: 

  • Маніпуляцію

Представник делегації РФ А. Шевченко на засіданні ГА ООН заявив, що Росія очікує від МАГАТЕ продовження моніторингу об’єктів України щодо створення «брудної бомби», [оскільки] Україна має необхідні виробничу базу та науковий потенціал для створення такої бомби. 

  • Дезінформацію

Посол РФ у США А. Антонов повідомив: «Заяви США про армагеддон, що наближається, безпідставні і мають на меті налаштувати якнайбільше країн проти РФ… Росія нікому не погрожує ядерною зброєю та прагне запобігти розвитку ситуації за неконтрольованим сценарієм». 

  • Фейк

У Мережі набрало популярності фото із зображенням військового, на наплічнику якого розміщено нашивку з прапором Третього Рейху. Однак це не відповідає дійсності, оскільки після опрацювання фото програмою з визначення фоторедагування, виявлено, що на світлині прапор Третього Рейху з’явився на місці прапора Ізраїлю.

Нагадаємо, що раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що інформація про те, що з регіону нібито планують проводити евакуацію населення – це фейк російських окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
906
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