Третій рік війни може бути найважчим для Зеленського – в The Guardian назвали причини

Згуртовуючи світ, щоб продовжувати підтримувати Україну, Зеленський залишається переконливим оратором і неодноразово наголошував на ставках у час, який може виявитися найважчим роком війни.

Перед президентом України Володимиром Зеленським на найближчі місяці стоїть завдання, якому не позаздриш. Оскільки повномасштабна війна вступає в третій рік, українському президенту доводиться дуже важко балансувати.

Про це йдеться у статті The Guardian.

У публікації вказано, що українське суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка розколюється, що призводить до критичної нестачі боєприпасів на фронті. Водночас більшість українців не хочуть підтримувати ідею мирної угоди з Росією, враховуючи малу кількість механізмів, щоб змусити РФ дотримуватися угоди, а також – ризик просто дати Москві час поповнити свої сили та знову вдарити по Україні.

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На пресконференції 25 лютого Зеленський наголосив на ставках на наступний рік:

"Перший рік був просто виживанням, повним виживанням... Другий рік був стійкістю, опором... Третій рік буде вирішальним. Це рік викликів як внутрішніх, так і зовнішніх".

Президент України визнав, що багато в чому майбутнє держави залежить від цих зовнішніх факторів, і особливо від настроїв у Вашингтоні.

"Вирішальним моментом будуть вибори в Сполучених Штатах, і тоді ми зможемо зрозуміти, що буде далі", – сказав Зеленський, мабуть, найближче до того, щоб публічно визнати, що президентство Дональда Трампа, ймовірно, буде абсолютною катастрофою для України.

Щодо великого пакета допомоги США, який зараз застряг в Конгресі, український президент сказав лише таке: "Я впевнений, що буде позитивне рішення, тому що інакше я змушуватиму себе гадати, у якому світі ми живемо".

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Чому третій рік війни буде важким для Зеленського внутрішньо

Автори статті зазначають, що окрім цих зовнішніх проблем, які значною мірою перебувають поза контролем Зеленського, цей рік також може бути важким для президента внутрішньо. Хоча президент досі має високий рейтинг схвалення серед українців, він більше не вважається недоторканним, а політична конкуренція повертається до України.

"Два роки тому, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, відмова Зеленського покинути Київ і його відеозвернення непокори надихнули багатьох в Україні та за кордоном. Однак останнім часом з’явилися припущення, що команда Зеленського все ще перебуває в "бункерному режимі" перших днів війни, керуючи вузьким колом. Кілька джерел повідомили, що на останніх зустрічах президент мав виснажений вигляд після двох років керування країною, яка перебуває у стані війни", – йдеться в публікації.

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Там також вказується, що на пресконференції 25 лютого Зеленський, здавалося, був сповнений рішучості показати, що досі контролює наратив і сповнений життя. Були навіть випадкові спалахи його колишнього життя комедійного актора. На запитання одного журналіста, що б Зеленський сказав президенту РФ Володимиру Путіну, якби той зателефонував йому сьогодні ввечері, глава держави швидко відповів: "Він би не зателефонував, тому що в нього немає мобільного".

Однак ті кілька разів, коли журналісти штовхали Зеленського на внутрішню політику, він переходив до оборони. Коли японський журналіст запитав, чи нарешті президент назве чітку причину, чому звільнив попереднього головкома ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський коротко сказав, що це внутрішня справа, і пішов далі. На думку авторів статті, так само зневажливим президент був, відповідаючи на запитання про нещодавній скандал зі стеженням працівниками СБУ за журналістами.

"Згуртовуючи світ, щоб продовжувати підтримувати Україну, він залишається переконливим оратором і неодноразово наголошував на ставках у час, який може виявитися найважчим роком війни. Для Києва ставки залишаються екзистенційними", – наголошується в матеріалі.

"Нам потрібна мужність, нам потрібна стійкість, щоб вижити. Цей рік визначить формат завершення цієї війни", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, на пресконференції напередодні Зеленський попередив українців, що "складно буде найближчі місяці", і що Росія готуватиметься до контрнаступальних дій.

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