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Третя частина військової допомоги США та обстріл Ємена: п'ять новин, які ви могли проспати

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Третя частина військової допомоги США та обстріл Ємена: п'ять новин, які ви могли проспати

facebook.com/usdos.ukraine

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • До України з США прибуло 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Читати далі –>
  • ОАЕ цієї ночі продовжували бомбити Сану, столицю Ємену. Читати далі –>
  • У Білому домі розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо РФ, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на становище на ринках. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників американського керівництва. Читати далі –>
  • Франція та Німеччина закликають Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації на російсько-українському кордоні та запевняють, що російська військова агресія проти України викличе серйозні наслідки і спричинить дуже високу ціну для РФ. Читати далі –>
  • Американська влада ще не передала РФ свої пропозиції щодо безпеки, але при цьому в письмовій відповіді на російські пропозиції не буде порушена тема можливості приєднання України до НАТО. Читати далі –>

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