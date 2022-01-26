Третя частина військової допомоги США та обстріл Ємена: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- До України з США прибуло 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Читати далі –>
- ОАЕ цієї ночі продовжували бомбити Сану, столицю Ємену. Читати далі –>
- У Білому домі розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо РФ, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на становище на ринках. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників американського керівництва. Читати далі –>
- Франція та Німеччина закликають Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації на російсько-українському кордоні та запевняють, що російська військова агресія проти України викличе серйозні наслідки і спричинить дуже високу ціну для РФ. Читати далі –>
- Американська влада ще не передала РФ свої пропозиції щодо безпеки, але при цьому в письмовій відповіді на російські пропозиції не буде порушена тема можливості приєднання України до НАТО. Читати далі –>