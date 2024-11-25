Чому заморозки не буде: Залужний надав докази, що Третя світова вже триває – до чого готова Україна та світ

Третя світова вже почалася в Україні, а Захід не готовий до повномасштабного протистояння з так званою "віссю зла" – ТСН.ua звернув увагу на кілька гучних заяв та інтерв'ю минулого тижня, про які корисно дізнатися кожному українцеві.

2024 року в Україні почалася Третя світова – заява Залужного

Посол України у Великій Британії та колишній головноком ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на церемонії нагородження "УП-100" сказав, що у 2024 році після прямого залучення країн-автократій до війни РФ проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна.

"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія", – говорить ексголовком.

Залужний назвав фактори, які про це свідчать:

Проти України відкрито воюють солдати з Північної Кореї.

В Україні абсолютно відкрито вбивають цивільних людей іранські "Шахеди".

В Україну летять ракети північнокорейського виробництва.

В Україні підриваються китайські снаряди, а у російських ракетах застосовуються китайські деталі.

"Вибачте мені, але я думаю, що більшість військових зі мною погодяться. Я вас "вітаю" – те, чого ми так довго очікували, вже почалось", – вважає Залужний.

На його думку, зараз Бог дає шанс Україні і усьому світу ще встигнути зробити правильні висновки.

Що думають в Україні про цю заяву

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи для LIGA.net заяву Залужного, висловив думку, що Третя світова уже розпочалася.

"Вона (Третя світова – Ред.) почалася не сьогодні і не вчора. Вона почалася, коли Росія почала переписувати базові світові правила. Вся світова міжнародна система сьогодні в дірках. У ній нема ані довіри, ані бажання розуміти, що правила існують і працюють. Це не питання термінології – Третя, Четверта світова. Питання у тому, що система, побудована після Другої світової не діє від 2014 року. Ми можемо за неї чіплятися, але вона "дожила", – каже дипломат.

Клімкін зауважив, що Перша світова війна стала точкою перезавантаження європейського континенту. Так само Друга світова.

"Тому говорити про велику Третю європейську війну 100% можна. Це не питання термінів. Це питання розуміння того, що світ вже не буде таким, як 10 років. І якщо ми це зрозуміли, то світ – ні", – вважає колишній голова МЗС.

Історик і нардеп Володимир В'ятрович вважає, що проблема Третьої світової не в тому, коли вона почнеться. А в тому, що для Росії та її союзників вона триває.

"Додаткова проблема для нас – (світова – Ред.) війна знов, як і перші дві, на нашій землі. Але попри це, третя для нас може бути не лише викликом, але й шансом. Цього разу Україна — не територія, а субʼєкт, ми маємо державу і армію. А ще союзників. Коли й вони, врешті, усвідомлять, що війна почалась, проти чітко сформованої вісі зла воюватимуть не лише українські вояки", – ввжає В'ятрович.

Натомість економічний та політичний експерт Сергій Фурса не погодився із заявою Залужного про Третю світову.

"Якщо ви дійсно вважаєте, що в Україні почалась світова війна, то принаймі не називайте її Третьою. Бо тоді це якась десята світова війна", – каже експерт.

Він нагадав, що після завершення Другої світової війни було вже багато конфліктів, де одна з великих ядерних держав воювала, а іншу сторону підтримували інші великі ядерні держави. Йдеться про Корейську війну, війни у Вʼєтнамі, Афганістані, Арабо-ізраїльські війни, конфлікти в Африці.

"Це завжди пряма чи опосередкована участь ключових держав. Хтось воює, хтось постачає противнику зброю, хтось посилає гроші і найманців, хтось забезпечує прикриття в Раді Безпеки ООН. Просто зазвичай це було далеко від України. А тепер напали на нас. Але це було вже.

І дійсно психологічно хочеться, щоб це була не тільки наша проблема. Хочеться, щоб це було важливо для всього світу так само, як важливе для нас. Це природньо. Але це не змінює суті. Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає. І вони дуже хочуть щоб цього не

На його думку, Залужний заявив про Третю світову, бо він працює над підтримкою України і намагається звернути увагу світу, зокрема Британії.

"І нам потрібна увага. Нам потрібно, щоб британці вважали цю війну і своїм ризиком. Але ж не треба нам ставати жертвою своєі пропаганди. Бо це створює очікування. А невиправдані очікування призводять до дуже значних розчарувань", – розмірковує Фурса.

Що кажуть у світі про Третю світову

Коментуючи заяву Залужного, генерал США у відставці Джек Кін, колишній заступник начальника Об’єднаних штабів США погоджується, що поява солдатів з Північної Кореї на фронті є "дуже важливою ескалацією". Проте він не згоден із тезою про Третю світову, передає "Радіо Свобода".

"Він [Залужний] дивиться на Близький Схід, і бачить там союзника Росії, який почав там війну, на Іран. Іран також є постачальником відчутної допомоги [Росії]. Тож, з його точки зору, для України це справді може бути так. А з нашої точки зору – ні", – каже Джек Кін.

Британське видання The Independent також стурбоване, що війна в Україні глобалізується.

"Використання Путіним північнокорейських боєприпасів і солдатів є симптомом того, що війна в Україні набуває глобального характеру. Можливо, це ще не Третя світова війна, але давайте назвемо її "Світова війна Z", – йдеться у статті.

Президент Сербії Александр Вучич назвав "ненормальними" тих, хто вважає блефом ядерні погрози Путіна. Він вважає, що світ прямує до катастрофи.

Один з найпопулярніших подкастерів світу Джо Роган розкритикував президентів Байдена і Зеленського за спробу "розв'язати" Третю світову війну.

"Зеленський каже, що Путін наляканий. Пішов ти на**й, чувак. Пішли ви, люди. Ви збираєтеся почати Третю світову війну. Можливо, це було б хорошою річчю, яку ми хотіли б уникнути від вмираючого колишнього президента", – сказав Роган, маючи на увазі 82-річного Байдена.

Він злякався, що Росія вперше в історії запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Це вперше в історії. "Такі ракети можуть нести ядерні боєголовки. Ця не несла, але якби несла, все змінилося б за одну мить", – нервує Роган.

Чи готовий Захід воювати по-справжньому

Європейські країни напевно не готові до війни з Росією на виснаження, вважає ексголовком Залужний.

На його думку, станом на зараз немає супротивника, в якого вистачить ресурсів для ведення широкомасштабних воєнних дій довготривалий період. Залужний навіть сумнівається в тому, що Китай зараз готовий вести широкомасштабні дії.

Що стосується європейців, то ексголовком вважає, що Європа знаходиться в теплому середовищі і не хоче його зараз залишати.

"Тому, на мою особисту думку, якщо вони (європейці – Ред.)готові до такої війни в умовах "ізмору", то, мабуть, із дуже великими обмеженнями", – сказав він.

У свою чергу колишній міністр закордонних справ Клімкін слушно зауважив, що потрібно чітко визначити, що ми маємо на увазі під словом "захід".

"Частина наших партнерів зараз сховалася в кутку і дивиться, що відбувається у Вашингтоні. Які будуть пріоритети. Чи буде Вашингтон щось робити на Близькому Сході, у Латинській Америці. Піроритезація важлива. США не можуть зробити все і одразу", – каже Клімкін.

На його думку, в сьогоднішній реальності замінити домінування США в безпековому сенсі неможливо.

Ще один цікавий факт, який свідчить про "готовність" Заходу до війни – це те, що за три місяці Росія виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз виробляє за рік.

Такі цифри навів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який попередив, що зараз Європа стоїть перед обличчям довгострокової загрози.

Україна до 2030 – важке майбутнє

Залужний попередив, що, за його підрахунками, великий прорив РФ може трапитися десь після 2027 року.

"Але ще не факт, що саме 2027 року, з урахуванням економічної й демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника", – сказав він.

На його думку, російські військові, ймовірно, і далі будуть використовувати тактику "ізмору".

А може війна все-таки закінчиться

Натомість ексглава МЗС Клімкін вважає, що значна частина Заходу готова до замороження війни в Україні.

"Якщо не переважна, то значна частина Заходу на сьогодні, маючи різну мотивацію, готова на замороження війни. Вона готова до цього заморожування за якимись компромісними варіантами", – сказав дипломат.

Проте уточнив, що йдеться про компроміси не в сенсі фундаментальних поступок.

"Наші партнери розуміють, що замороження або припинення вогню – це крок, це не стратегія. І все одно потрібні стратегії, але західна реальність не має чіткої логіки, як і в яку сторону", – додав колишній очільник МЗС.

Клімкін не вірить, що війну можна завершити у 2025 році. На його думку, найімовірніше, вдасться лише заморозити бойові дії або зменшити їхню інтенсивність.

Також дипломат не вважає, що за президентства Трампа російсько-українська війна закінчиться швидше.

"Ні. Оскільки наша війна – це не про припинення вогню. Це про те, що Росія не сприймають нас як данність, як факт історії і політики. І власне як людей, які хочуть самі вирішувати своє майбутнє. Тому за Трампа у нас можуть бути елементи деескалації, може бути припинення вогню, можуть бути переговори. Але причини цієї війни для Путіна за час президентства Трампа не зникнуть", – підсумував він.

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