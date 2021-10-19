Третьякова попри скандальні заяви щодо смерті нардепа Полякова залишиться головою комітету

За словами Арахамії, фракція "СН" ініціативу щодо зняття Третьякової з головування в комітеті не підтримує".

Зняття народного депутата від "СН" Галини Третьякової з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не можливо.

Про це у вівторок, 19 жовтня, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНІАН.

"Було висловлювання, за висловлювання є покарання, яке визначене Регламентом. Треба це покарання на неї накласти", - зазначив він, додавши, що особисто засуджує Третьякову за її висловлювання і вважає, що вона має бути покарана.

Також він наголосив, що соціальний комітет є "дуже важким" і працювати в ньому нелегко.

Крім того, за словами Арахамії, фракція "СН" ініціативу щодо зняття Третьякової з головування в комітеті не підтримує. Водночас він додав, що їхня фракція на своєму засіданні це питання ще не обговорювала. А особисто він підтримує лише покарання у вигляді відсторонення її від участі у 5 засіданнях ВР.

Також він спростував заяву члена Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народного депутата від "СН" Павла Фролова про те, що до них ще не надійшли звернення щодо ситуації з висловлюваннями Третьякової.

"Не може такого бути. Ми направляли. Якщо зараз вони не знайдуть, я одразу ж готовий повторити цю процедуру", - сказав він.

Нагадаємо:

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Як повідомив з трибуни Ради лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, вона написала у партійному чаті "одним ворогом менше". За таку поведінку її можуть відсторонити від засідань Верховної Ради на п'ять днів, а також позбавити посади голови комітету з питань соціального захисту та прав ветеранів.

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Новини України: Галина Третьякова прокоментувала смерть Полякова як "мінус один ворог"

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