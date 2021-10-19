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Третьякова попри скандальні заяви щодо смерті нардепа Полякова залишиться головою комітету

Третьякова попри скандальні заяви щодо смерті нардепа Полякова залишиться головою комітету

УНІАН

За словами Арахамії, фракція "СН" ініціативу щодо зняття Третьякової з головування в комітеті не підтримує".

Зняття народного депутата від "СН" Галини Третьякової з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не можливо.

Про це у вівторок, 19 жовтня, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНІАН.

"Було висловлювання, за висловлювання є покарання, яке визначене Регламентом. Треба це покарання на неї накласти", - зазначив він, додавши, що особисто засуджує Третьякову за її висловлювання і вважає, що вона має бути покарана.

Також він наголосив, що соціальний комітет є "дуже важким" і працювати в ньому нелегко.

Крім того, за словами Арахамії, фракція "СН" ініціативу щодо зняття Третьякової з головування в комітеті не підтримує. Водночас він додав, що їхня фракція на своєму засіданні це питання ще не обговорювала. А особисто він підтримує лише покарання у вигляді відсторонення її від участі у 5 засіданнях ВР.

Також він спростував заяву члена Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народного депутата від "СН" Павла Фролова про те, що до них ще не надійшли звернення щодо ситуації з висловлюваннями Третьякової.

"Не може такого бути. Ми направляли. Якщо зараз вони не знайдуть, я одразу ж готовий повторити цю процедуру", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Скандальна нардепка Галина Третьякова "відзначилася" заявою про смерть колеги Антона Полякова.  Як повідомив з трибуни Ради лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, вона написала у партійному чаті "одним ворогом менше".
  • За таку поведінку її можуть відсторонити від засідань Верховної Ради на п'ять днів, а також позбавити посади голови комітету з питань соціального захисту та прав ветеранів. 
  • Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле. 

Новини України: Галина Третьякова прокоментувала смерть Полякова як "мінус один ворог"

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