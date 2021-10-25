Третє соцопитування поспіль прогнозує, що вибори в Харкові відбудуться в один тур Актуально

Третє соцопитування поспіль прогнозує, що вибори в Харкові відбудуться в один тур Актуально

Згідно з дослідженням соціологічної компанії Human Research, на майбутніх виборах мера Харкова за Ігоря Терехова готові проголосувати 55,8%, за Михайла Добкіна — 25,9%. Рейтинги всіх інших кандидатів виявилися нижче 4%.

"Потрібно відзначити, що всі три останні соцопитування різних компаній показують дуже близькі результати. Є тенденція — Ігор Терехов помітно наростив свою перевагу. Звичайно, зберігається інтрига, чи буде другий тур чи результат визначиться в першому. Багато в чому це залежить від того, чиї виборці більш дисципліновано підуть голосувати", — заявив під час презентації результатів опитування в Харківському пресклубі Олександр Кизилов, завідувач кафедрою соціологічних досліджень ХНУ ім. Каразіна.

Характерно, що 60% харків'ян упевнені в своїй готовності прийти на вибори, ще 11% припускають, що швидше за все прийдуть.

Також в соціологічному дослідженні відзначено наступний тренд — харків'яни проявляють набагато більш оптимістичне ставлення до подій у рідному місті, ніж загалом до країни. Якщо події в Україні в позитивному контексті оцінює тільки 17% опитаних, то відносно Харкова таких майже втричі більше — 49%.

Опитування було проведено компанією Human Research з ініціативи Харківської соціологічної мережі в період від 12 до 22 жовтня 2021 р. У дослідженні взяли участь 1613 харків'ян. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, що це вже третє електоральне дослідження перед виборами мера Харкова, проведене цієї осені. До цього результати соціологічних досліджень на цю тему публікували компанія "SOCIS" і група "Рейтинг". Згідно з цими дослідженнями, результат виборів мера Харкова також повинен визначитися в першому турі.

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