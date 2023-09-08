Три головні цілі візиту Блінкена до Києва: політолог озвучив ймовірні причини приїзду держсекретаря США

Під час особистого візиту до столиці України держсекретар США Ентоні Блінкен мав можливість ознайомитися на місці із ситуацією з протистоянням російській агресії та задати важливі питання, які не прийнято озвучувати у публічній сфері.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політолог Ігор Рейтерович.

Експерт назвав три ймовірні головні цілі цього візиту.

Військова допомога та контрнаступ

Політолог вважає, що у Ентоні Блінкена під час цього візиту була можливість безпосередньо дізнатися, яка саме допомога потрібна ЗСУ та якими є перспективи наступу.

Зокрема, за його словами, держсекретаря США могло цікавити, “які питання є найбільш актуальними для нас з огляду на підготовку, в тому числі до опалювального сезону, підготовку до осені-зими і розуміння того, що Росія скоріше за все буде збільшувати терор нашої енергетичної системи...”.

Реформи та корупційні скандали

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“Другий момент, я думаю, це якісь політичні поточні питання, які стосуються продовження тих реформ, які відбуваються в Україні... Я чув такі повідомлення, що це як візит ревізора: він приїхав щось перевіряти, чи ледь не буде викликати депутатів якихось до себе і задавати питання, чому вони не голосували за відкриті декларації. Блінкен може задавати подібні питання з однієї простої причини: Сполучені Штати допомагають Україні і на це ідуть гроші американських платників податків. І відповідно вони повинні бути впевнені, що ці гроші ідуть за призначенням”, - назвав Ігор Рейтерович ще одну ймовірну ціль цього візиту.

Політолог наголосив, що під час майбутніх виборів президента у США питання допомоги України буде ключовим.

“Йому треба розуміти, що з цими грошима відбувається, що це за корупційні скандали, які час від часу виникають... і як Україна збирається взагалі це питання вирішувати. Тут, до речі, мова йде ж не тільки про антикорупційну політику, я думаю, тут прив’язали певною мірою і деолігархізацію, і питання, пов’язані з відкриттям декларацій, і питання, пов’язані з певними іншими законами, які є на розгляді в Верховній Раді”, - припустив експерт.

Нова зброя

Третя ціль цього візиту може полягати у тому, щоб підтвердити доцільність та необхідність отримання Україною нового озброєння.

“Про це не було нічого сказано [офіційно], але можна не сумніватися, що розмова щодо надання певних видів озброєння Україні знову була на порядку денному. Україна багато вже часу просить ATACMS. Блінкен, до речі, є одним із головних лобістів надання нам цього озброєння. Я думаю, що він якісь додаткові аргументи тут отримав. Будемо сподіватися, що він їх зможе передати безпосередньо президенту Сполучених Штатів і переконати його в тому, що це озброєння Україні треба", - підсумував Ігор Рейтерович.

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Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він втретє від початку великої війни Росії проти України відвідав Київ.

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