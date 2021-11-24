Три німецькі партії домовилися про коаліцію: ЗМІ повідомляють про розподіл посад в уряді

Уряд очолить соціал-демократ Олаф Шольц.
У Німеччині три політичні партії, що пройшли до Бундестагу під час національних виборів, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів.
Партії-учасниці майбутнього уряду домовились про розподіл посад в уряді майже за вісім тижнів після виборів, пише Bild.
Слід зауважити, що за підсумками виборів соціал-демократи посіли перше місце, випередивши "Блок християнських демократів", до якого належить чинна канцлерка Анґела Меркель, і з яким вони нині формують уряд. Відомо, що очлив уряд соціал-демократом Олаф Шольц.
Офіційно угоду оприлюднять 24 листопада о 16:00 за київським часом на спільній пресконференції трьох партій – Соціал-демократів, "Зелених" і Вільних демократів. Натомість кандитури міністрів офіційно оголосять протягом наступного тижні.
Своєю чергою, Bild пише, що МЗС очолить співлідерка "Зелених" Анналена Бербок. Інший співлідер цієї партії Роберт Габек очолить Міністерство з питань клімату та економіки. Лідер вільних демократів Крістіан Лінднер сяде у крісло міністра фінансів. Також зазначається, що "Зелені" забезпечили собі право запропонувати наступного єврокомісара від Німеччини.
За інформацією видання, розподіл портфелів матиме такий вигляд: cоціал-демократам відійде посада канцлера, міністрів внутрішніх справ та оборони, міністра з питань будівництва та житла.
Представники "Зелених" очолять міністерство економіки та клімату, міністерство закордонних справ, міністерство сім'ї, міністерство з питань сільського господарства та міністерство з питань довкілля. Крім того, партія ніби-то залишила собі право запропонувати посади міністрів з питань праці і соціальної політики, охорони здоров’я та економічного співробітництва.
Вільні демократи очолять міністерства фінансів, юстиції, транспорту, також освіти та досліджень.
Як повідомлялося, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Для коаліції треба отримати 368 мандатів. Крісло канцлера посяде соціал-демократ Олаф Шольц.
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