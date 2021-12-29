Три різні формати: у Держдепі США підтвердили дати переговорів з РФ щодо деескалації конфлікту з Україною

Три різні формати: у Держдепі США підтвердили дати переговорів з РФ щодо деескалації конфлікту з Україною

Підхід нинішньої адміністрації США стосовно України є чітким і послідовним.

США та їхні союзники проведуть багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію ситуації навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми чекаємо взаємодії з Росією та проведення діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня. Крім того, як ми розуміємо, РФ і НАТО мають намір провести засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, а обговорення в ОБСЄ заплановані на 13 січня», - додав представник Держдепу.

Він переконаний, що підхід нинішньої адміністрації США стосовно України є чітким і послідовним.

"Ми прагнули об’єднати Альянс навколо двох підходів – стримування і дипломатії. Ми в НАТО маємо спільну позицію щодо наслідків, перед якими Росія постане, якщо нападе на Україну, і ми також єдині в нашій готовності брати участь у дипломатії, заснованій на принципах", - зауважив Прайс.

Очікується обговорення занепокоєнь з обох сторін. Речник Держдепу підкреслив: "Ми завжди будемо дотримуватися принципу «нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів".

Прайс укотре висловив прихильність адміністрації США до дипломатичного розв’язання конфліктів.

"Ми вважаємо, що відкриті канали діалогу, відкриті канали дипломатії мають конструктивний потенціал, адже ми прагнемо деескалації потенційного військового конфлікту на території України та навколо неї", - резюмував речник Держдепу.

Нагадаємо, керівник російської делегації з військової безпеки Костянтин Гаврилов заявляв, що Російська Федерація не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії.

Подальше розширення НАТО Росія розглядатиме як перетин "червоних ліній", зазначив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Читайте також:

Перемовини між США та Росією запланували на 10 січня - обговорюватимуть Україну | Новини світу