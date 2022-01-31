Три роки без посла: ЗМІ назвали ім'я нового керівника дипломатичної місії США в Україні

Три роки без посла: ЗМІ назвали ім'я нового керівника дипломатичної місії США в Україні

Новою пані посол США в Україні може стати Бріджит Брінк, яка зараз очолює дипломатичне відомство у Словаччині.

Джо Байден готовий призначити посла США в Україні. Наразі американські ЗМІ вважають, що новою пані посол може стати Бріджит Брінк.

Про це повідомляють видання Bloomberg та CNN з посиланням на свої джерела.

За даними виданнь, Джо Байден запропонував на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк, яка зараз очолює дипломатичне відомство США у Словаччині.

Бріджит Брінк вважають досвідченою дипломаткою, яка добре орієнтується у ситуації в східній Європі. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США.

Джерело, яке наближене до команди президента України Зеленського, у коментарі CNN зазначило, що українська влада наразі вивчає кандидатуру Бріджит Брінк. Американське ЗМІ додає, що схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай займає від кількох днів до кількох тижнів.

Нагадаємо:

Вашингтон вже майже три роки не призначає свого посла до України після відставки Марі Йованович. У Державному департаменті США обіцяють найближчим часом призначити посла в Україні.

Попередній посол США в Україні Марі Йованович залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Трампа, який звинуватив її в нелояльності. Вже у жовтні 2019-го вона стала фігуранткою процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Йованович виступила на закритих слуханнях у Конгресі в межах розслідування про імпічмент.

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