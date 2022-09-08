Три європейські країни не дозволили Зеленському виступити перед їхніми парламентами - ОП

Три європейські держави, а саме Угорщина, Болгарія та Австрія, не дозволили президенту України Володимиру Зеленському виступити перед їхніми парламентами.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга "Главкому".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський виступив у 24 парламентах.

За словами представника ОП, виступи перед парламентами країн Європи важливі, адже саме після них ухвалювались важливі рішення щодо підтримки України.

"Слово - це абсолютно зброя, інформаційний фронт надзвичайно значимий та важливий з погляду наближення перемоги та доведення об'єктивної інформації. Особливо, коли вона доводиться главою держави. Ми навіть проводили дослідження, наскільки це впливало на рівень санкційної та оборонної підтримки. І це було відчутно. Вже після виступів президента деякими країнами приймалися вагомі рішення щодо підтримки", - пояснив Сибіга.

Він припустив, що відсутність виступів Зеленського в Угорщині, Болгарії та Австрії свідчить про значний вплив Росії на ці держави.

"Виступи були асиметричними, бо російська сторона не могла нічого протиставити їм. Росія намагалася блокувати виступи президента в деяких країнах і дипломатичними, та іншими каналами через свої впливи у політичних силах. Тому, напевно, відсутність виступів у цих трьох країнах є свідченням цих впливів як свідченням важливості цих виступів", - зазначили в ОП.

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