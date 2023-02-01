Трибуна не для пропаганди: Росію не покликали на Мюнхенську конференцію з безпеки

Представників влади агресорки Росії не будуть запрошувати на Мюнхенську конференцію з безпеки. Організатори не бажають запрошувати їх, аби не надавати трибуну для поширення кремлівської пропаганди.

Про це заявив голова конференції Крістоф Хойсген, пише DW.

"Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дають змоги зробити висновок, що Росія хоча б на йоту відступить від того, що Путін проголосив метою війни, а саме, руйнування України", - заявив Хойсген.

Замість представників російського, організатори заходу запросили представників опозиції колишньго чемпіона світу з шахів Гаррі Каспаров та олігарха Михайла Ходорковського.

Хойсген наголосив, що президент-диктатор РФ Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союзу. Щобільше - у разі успіху на війні з Україною, він вторгнеться до країн Балтії.

"Оскільки ці країни є членами НАТО, це безпосередньо торкнеться Німеччини, будуть задіяні союзницькі зобов'язання. Цьому потрібно запобігти, тому Україні потрібно надавати допомогу", - зауважив голова конференції.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ і чинний керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що наближені до кремлівського диктатора особи, які ще сьогодні можуть впливати на процеси в Росії, мають два варіанти: врятувати себе, "пожертвувавши" Путіним, або разом із ним сісти на лаву підсудних за скоєні в Україні злочини проти людяності.

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