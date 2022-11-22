Трибунал для Росії: у США обговорюють ініціативу щодо покарання РФ

Сполучені Штати Америки беруть участь у міжнародних дискусіях та не виключають можливість реалізації української ініціативи щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за агресію. проти України.
Про це заявила посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, - пише Укрінформ.
«Щодо ідеї трибуналу з питань агресії, то існує низка пропозицій щодо того, як цей трибунал можна створити. Одна з них передбачає можливість укладення двосторонньої угоди між ООН і Україною, яку може схвалити Генеральна Асамблея», - пояснила представниця США.
При цьому на рішення Ради Безпеки ООН в цьому питанні не доводиться сподіватися, бо Росіян як постійний член, очевидно, знову скористується правом вето, щоб уникнути судового переслідування. Тому Україна просуває інші потенційні можливості, у тому числі через Генасамблею ООН.
«Наразі ми в США зосереджені на підтримці чинних установ, які вже діють і, швидше за все, зможуть забезпечити підзвітність в цьому питанні. Але ми продовжуємо розглядати різні пропозиції та спілкуємося з друзями та союзниками, щоб зібрати всі точки зору кожного з цього приводу», - додала посол.
Основні розмови щодо спеціального трибуналу ведуться в ООН, у Нью-Йорку. Але цей процес, вочевидь, відбувається і в європейських столицях.
«Ми бачимо те, що низка сусідніх країн, у тому числі країни Балтії, цілком підтримують це», - пояснила дипломат.
За її словами, деякі з потужних європейських держав є більш обережними та продовжують розглядати різні пропозиції й обмірковувати деякі правові та політичні питання.
Зараз тривають дискусії.
«Зрештою, я впевнена, що вони призведуть до певного просування вперед», - резюмувала посол.
Трибунал для Росії
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз створити Спеціальний трибунал за агресію Росії щодо України.
Також Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу для Путіна.
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