Трибунал над Росією: до позову України хочуть приєднатися 42 країни

Трибунал над Росією: до позову України хочуть приєднатися 42 країни

У справі проти Росії в Міжнародному суді ООН 42 держави стали на бік України та оголосили про намір приєднатися до позову.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що разом з цими країнами вдасться притягнути РФ до відповідальності.

Про це глава держави написав у Мережі 20 травня.

"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував партнерам, "які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості". Президент зазначив, що "разом ми притягнемо РФ до відповідальності".

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, на сьогодні в Україні встановлено понад 11 800 воєнних злочинів російських окупантів. Наразі вдалося знайти 45 підозрюваних у цих злочинах.

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