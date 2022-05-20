Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Трибунал над Росією: до позову України хочуть приєднатися 42 країни

Дата публікації
Перегляди
1580
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Трибунал над Росією: до позову України хочуть приєднатися 42 країни

Фото: Офіс Президента України

У справі проти Росії в Міжнародному суді ООН 42 держави стали на бік України та оголосили про намір приєднатися до позову.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що разом з цими країнами вдасться притягнути РФ до відповідальності.

Про це глава держави написав у Мережі 20 травня.

"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував партнерам, "які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості". Президент зазначив, що "разом ми притягнемо РФ до відповідальності".

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, на сьогодні в Україні встановлено понад 11 800 воєнних злочинів російських окупантів. Наразі вдалося знайти 45 підозрюваних у цих злочинах.

Історичний процес: у Києві судять першого росіянина за воєнний злочин

Історичний процес: у Києві судять першого росіянина за воєнний злочин

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація