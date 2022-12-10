Трибунал за злочини для агресорки Росії: МЗС зробило заяву

Українське Міністерство закордонних справ наголошує на необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресорки Росії проти України.

Про це йдеться в заяві МОЗ.

"Покарання РФ і її керівництва виключить можливість повторення агресії Росії в майбутньому", - наголошують у відомстві.

Зазначається, що порушення прав людини і основних свобод, що здійснюються РФ в Україні, загрожують функціонуванню міжнародної правозахисної системи.

"Росія має негайно покласти край утискам політичних, мовних, культурних і релігійних прав на тимчасово окупованих територіях України, припинити незаконне утримання в неволі та протиправне переслідування українських громадян...Переконані, що завадити цьому можуть лише спільні міжнародні зусилля щодо посилення більш ефективного реагування, запобігання та покарання за такі злочини", - йдеться у заяві.

МЗС закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на Москву, аби вона припинила порушення прав людини і звільнила всіх незаконно позбавлених волі громадян України.

Нагадаємо, проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу за воєнні злочини в Україні для вищого керівництва Росії поширюють в ООН. Як повідомляє видання The Guardian, розглядають два варіанти суду. Перший - двосторонній договір між Україною та ООН, який вимагає згоди Генеральної асамблеї. Другий - це внутрішній суд, створений Україною за участі Євросоюзу чи Ради Європи.

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