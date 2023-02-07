"Тримаймо стрій": Резніков зробив заяву на тлі чуток про звільнення з посади

Резніков також заявив про продовження зміцнення оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков знову відреагував на чутки про свою відставку. Зокрема, голова Мінборони подякував усім за конструктивну критику.

Допис міністра з'явився у його Facebook.

Резніков також заявив про продовження зміцнення оборони та запевнив, що все буде Україна.

"Тримаймо стрій. Дякую усім з підтримку та конструктивну критику. Робимо висновки. Продовжуємо реформи. Навіть під час війни. Зміцнюємо оборону, працюємо на перемогу", - написав міністр оборони.

Чутки про відставку Резнікова

Днями нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України. Сісти його крісло може сісти чинний голова ГУР Кирило Буданов.

Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, мовля, Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За його словами, виникла необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше".

Коментуючи інформацію депутатів, голова Міноборони заявив, що таке рішення ухвалює президент України. Він наголосив, що "жоден чиновник не вічний у кріслі", а якщо його звільнять, він підтримає наступника.

Резнікв також зауважив, що наразі йому не надходило пропозицій очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Втім, він додав, що відмовився б від такої посади.

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