"Тримайся бульдожою хваткою": Зеленський переконаний, що слова Лінкольна відображають те, як воюють українці

Вони висловили подяку США та всім американцям, які підтримують Україну за покликом серця.

Про це Зеленський написав у Telegram-каналі.

«Ми закликали до єдності в боротьбі за нашу спільну свободу», - додав він.

«Серед документів, які я побачив сьогодні в Національному архіві США, була телеграма Авраама Лінкольна до генерала Гранта. Документ, який надихає. «Тримайся бульдожою хваткою, гризи й души, скільки можеш» – слова Президента Лінкольна відображають мужність і віру, які допомогли Америці. Слова Президента Лінкольна відображають саме те, як воюють українці. У наших переможних битвах за Київ, Харків та острів Зміїний у Чорному морі. У нашій битві за Бахмут, де наші солдати йдуть уперед попри труднощі. У нашій битві за кожен сантиметр української землі», - переконаний глава української держави.

«Кожного дня цієї війни українські солдати тримаються бульдожою хваткою. Вони гризуть і душать російських окупантів, наскільки це можливо. Ніколи раніше російська диктатура не зустрічала такого сильного опору. І ніколи більше Росії не вдасться знищити жодну іншу націю. Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була б під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. До останнього цента», - зазначив Зеленський.

«Нині Путін має інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість. Україна платить найвищу ціну за захист свободи й глобальної безпеки. Щодня й щоночі Росія продовжує свій терор ракетами та іранськими безпілотниками. Але щодня наша єдність залишається сильною. Ви підтримуєте нас. І ми знаємо, що ми не впадемо. І ми бачимо, як наша свобода зберігає хватку бульдога. Ми впевнені, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на цю битву. Україна здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою. Сьогодні не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна», - зауважив український президент.

«Тут немає жодної людини, якій було б байдуже, що відбувається зі свободою. Немає жодного українця, який би не був вдячний. Тим, хто допомагає нам не тому, що мусить це робити, а тому, що це підказує серце. Це і є людяність. Це те, що робить нас Україною. Це те, що робить вас Америкою», - сказав глава України.

"Сьогодні ми тут разом з Оленою, щоб висловити подяку американцям, які робили й роблять надзвичайні речі за покликом свого серця. Американські серця б'ються так само, як і українські. Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони українських життів. Коли я говорив із Президентом Байденом рано-вранці 24 лютого 2022 року, світ не вірив в Україну. Але я запевнив його, що ми не здамося. І він підтвердив, що Америка буде з нами стільки, скільки потрібно. Конгрес США це підтвердив. Україна завжди буде вдячна за це", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському! Є перші домовленості.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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