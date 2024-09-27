"Тримайтеся подалі": чому республіканці незадоволені візитом Зеленського до США

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, зокрема на збройовий завод у Пенсильванії, викликав невдоволення серед республіканців. Навіть деякі прихильники України на Капітолійському пагорбі вважають цей крок помилкою, а також критикують Зеленського за коментарі на адресу сенатора-республіканця Дж. Д. Венса, якого український лідер назвав "надто радикальним".

Про це пише Politico.

Візит Зеленського до збройового заводу в Скрентоні, Пенсильванія, який відбувся на вихідних, та його заява про Дж. Д. Венса привернули увагу республіканців, які вважають, що український президент втрутився у внутрішні справи США. Спікер Палати представників Майк Джонсон засудив цей візит, назвавши його частиною "партизанської кампанії" на підтримку демократів. Республіканці наголошують, що такі дії можуть негативно вплинути на двопартійну підтримку України в США.

Сенатор Джон Корнін з Техасу у своєму інтерв’ю висловив розчарування візитом і зазначив, що втручання іноземних лідерів у внутрішню політику США є помилкою. Він підкреслив, що Україна потребує підтримки всіх друзів, яких вона може залучити, і наголосив, що Зеленському слід уникати таких помилок у майбутньому.

Попри критику з боку деяких республіканців, більшість з них, як і раніше, підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії. Джон Корнін наголосив, що підтримка України базується на геополітичних причинах, а не на персоналіях. Він також додав, що ця підтримка не зменшиться через один інцидент.

Голова комітету з асигнувань Палати представників Том Коул з Оклахоми також зазначив, що візит Зеленського до Пенсильванії не був корисним, але підкреслив, що це питання не отримало багато уваги під час зустрічі з українським лідером. Він застеріг від втручання у внутрішню політику США, особливо під час виборчого періоду.

"У будь-якій ситуації, коли ви маєте справу з іншою країною, втручатися у її внутрішню політику - це нерозумно. Моя порада будь-кому - триматися подалі від американської політики. Не ставайте проблемою, особливо під час партійних виборів, що наближаються, і в останні тижні перед ними, коли, навіть якщо ви абсолютно невинні, все, що ви робите, може бути вирване з контексту", - сказав республіканець.

Політичний контекст і реакція Трампа

На тлі наближення президентських виборів у США ситуація з візитом Зеленського на збройовий завод викликала особливу увагу союзників Дональда Трампа. Вони сприйняли це як провокацію на підтримку демократів у ключовому штаті Пенсильванія. На прес-конференції в Нью-Йорку Трамп скористався можливістю, щоб розкритикувати Зеленського за його заяви про те, що Трамп не знає, як виграти війну. Кандидат у президенти США також висловив своє невдоволення тим, що Зеленський не йде на поступки Росії.

Трамп неодноразово стверджував, що якби він був президентом, Росія не вторглася б в Україну в 2022 році. Він також наголошує на готовності вести переговори з Росією і Україною, щоб закінчити війну, якщо він повернеться до Овального кабінету. На одному з мітингів Трамп зазначив, що будь-яка угода була б кращою, ніж нинішня ситуація, в якій опинилася Україна.

Розслідування візиту та заклик до дій

Поїздка Зеленського до Пенсильванії викликала не тільки політичну критику, але й спонукала до розслідування з боку деяких республіканців у Палаті представників. Конгресмен Енді Біггс разом із іншими прихильниками Трампа взагалі вимагає звільнити українського посла в США Оксану Маркарову, що є ще одним свідченням загострення відносин між республіканцями та українським керівництвом.

Попри ці виклики, республіканські прихильники України, такі як сенатор Ліндсі Грем, наголошують на важливості зміни стратегії у війні проти Росії. Він закликав уникати конфліктів, особливо на тлі політичної боротьби у США. "Нам потрібна зміна стратегії", — сказав Грем, наголошуючи на важливості зосередження на діях адміністрації Байдена, а не на критиці Зеленського з боку Трампа.

Сенатор Джон Хувен також закликав Зеленського залишатися поза політичною боротьбою США, але відзначив важливість двопартійної підтримки України в Конгресі. За його словами, під час зустрічей із Зеленським обговорювалися питання покращення військових можливостей України, зокрема потреба в винищувачах F-16 і ракетах великої дальності. Хувен наголосив, що український президент повинен зосередитися на своїй головній меті — перемозі у війні.

Нагадаємо, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр закликала республіканців відмовитися від розслідування "втручання у вибори" президента Володимира Зеленського та пані посла Оксани Маркарової, адже у візиті української делегації на оборонний завод у Пенсильванії не було нічого надзвичайного.

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