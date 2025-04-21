Трюк Путіна з "великоднім перемир’ям" ставить під сумнів мирну угоду Трампа

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Путінський трюк із припиненням вогню на Великдень не віщує нічого доброго для мирної угоди Трампа. Попередні мирні зусилля президента США щодо припинення війни в Україні зазнали невдачі, що свідчить про справжні плани РФ.

Про це пише The Economist.

Президент Дональд Трамп хоче «швидкого припинення жахливої війни в Україні». Але Путін віддає перевагу конфлікту.

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25 березня американські офіційні особи оголосили, що вони забезпечили те, що було інтерпретовано як припинення вогню в Чорному морі. Але, оскільки бої тривають, розмови про це зникли без сліду. Дійсно, весь мирний процес Трампа швидко йде нанівець. 18 квітня він сказав, що «прийме пас», якщо найближчим часом не буде прогресу.

За словами президента України Володимира Зеленського, обіцяне Росією 30-годинне припинення вогню на Великдень, яке набуло чинності о 18:00 19 квітня, було порушено десятки разів уздовж лінії фронту, хоча кількість повітряних атак, здається, зменшилася.

Великодній трюк Путіна не мав стати несподіванкою. Минулого місяця Білий дім заявив, що обидві сторони погодилися забезпечити безпечне судноплавство та припинити застосування сили в Чорному морі. Але тоді російські офіційні особи заявили, що перемир’я на морі буде оголошено лише після того, як їхня країна отримає послаблення від деяких санкцій.

Україна у свою чергу вимагала від російських військових кораблів не входити в західну частину моря. Результат збентежив українських чиновників. Відтоді жоден український порт не був уражений, але атаки на міста, де вони розташовані, тривали.

15 і 16 квітня Туреччина провела переговори з Україною, Францією та Великою Британією щодо розгортання сил для підтримки миру в Чорному морі, якщо мирна угода коли-небудь буде досягнута.

Анна Шелест, аналітик з Одеси, каже, що вона глибоко скептично налаштована щодо того, що Росія коли-небудь виконуватиме будь-яку угоду. Замість миру Путін хоче небезпечного вічного конфлікту, в якому ніхто не захищений.

Раніше ми з’ясовували, чого вимагатимуть США від України заради завершення війни.