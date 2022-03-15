Триває складна дискусія: Подоляк розповів про поновлення переговорів між Росією та Україною

Про що домовляються сторони наразі офіційно невідомо.
Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк 15 березня повідомив про поновлення переговорів між Україною та Росією. Він наголосив, що зараз тривають складні дискусії.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Переговори поновилися. Йде досить важка дискусія сторін", – зазначив він.
Про що домовляються сторони наразі офіційно невідомо.
Нагадаємо, Зеленський розповів про переговорний процес із Росією про завершення війни.
14 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що у переговорах України та Росії взято технічну паузу до 15 березня.
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