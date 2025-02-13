Триває стратегічна гра: у РНБО пояснили підхід США до війни Росії проти України

Те, що зараз роблять США – це стратегічна невизначеність у дипломатії. А це свідомий підхід, за якого держава уникає чітко визначених позицій щодо певних питань, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших акторів.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Це дозволяє створювати простір для маневру, запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії", – наголосив Коваленко.

Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій.

"Йде дуже складна стратегічна гра. Не варто забувати, що США протистоять і Росії, і Китаю. Україна ж є у сфері стратегічних інтересів США", – завершив керівник ЦПД РНБО.

Раніше заявив у середу, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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