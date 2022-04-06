Тривають "дипломатичні війни" - Центр протидії дезінформації про випровадження з країн російських послів

Тривають "дипломатичні війни" - Центр протидії дезінформації про випровадження з країн російських послів

Такими діями європейська дипломатична спільнота засуджує військові злочини російських окупантів в Україні.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про продовження "дипломатичних війн".

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення про видворення з країни трьох російських дипломатів.

"Сьогодні МЗС вирішило видворити трьох російських дипломатів, чия робота в Швеції не відповідала Віденській конвенції", - заявила глава шведського відомства Анн Лінде.

Минулого тижня про видворення дипломатів РФ заявили у МЗС Данії – 15 осіб та Італії – 30 осіб. Вчора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "персонами нон ґрата", у Франції – 35 дипломатів, у Словаччині – 35, у Іспанії – 27, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

Такими діями європейська дипломатична спільнота засуджує військові злочини російських окупантів в Україні.

"Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

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