Тривають "дипломатичні війни" - Центр протидії дезінформації про випровадження з країн російських послів

Такими діями європейська дипломатична спільнота засуджує військові злочини російських окупантів в Україні.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про продовження "дипломатичних війн".
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення про видворення з країни трьох російських дипломатів.
"Сьогодні МЗС вирішило видворити трьох російських дипломатів, чия робота в Швеції не відповідала Віденській конвенції", - заявила глава шведського відомства Анн Лінде.
Минулого тижня про видворення дипломатів РФ заявили у МЗС Данії – 15 осіб та Італії – 30 осіб. Вчора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "персонами нон ґрата", у Франції – 35 дипломатів, у Словаччині – 35, у Іспанії – 27, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.
Такими діями європейська дипломатична спільнота засуджує військові злочини російських окупантів в Україні.
"Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- Російський дипломат на Радбезі ООН випадково сказав правду, що трупів мирних людей у Бучі не було до приходу окупантів
- Закриття консульств та заборона в'їзду: перелік держав, які висилають дипломатів РФ через різанину в Бучі
- Трагедія у Бучі: Столтенберг заявив про найближче припинення дипломатичних контактів з РФ