"Тривожні валізки не потрібні": у Міноборони звернулися до українців у зв'язку з загрозою нападу РФ

"Тривожні валізки не потрібні": у Міноборони звернулися до українців у зв'язку з загрозою нападу РФ

У Міноборони закликали українців не панікувати через можливий напад Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців не панікувати щодо можливого вторгнення РФ, оскільки, з точки зору військових, підстав вважати, що завтра буде напад Кремля немає.

Про це він заявив журналістам в Раді.

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За його словами, загроза нападу РФ існує, але з точки зору військових, підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом немає.

"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення не існує з точки зору військових. Це не означає, що вони не захочуть, не будуть розвиватися, загроза є", - заявив Резніков.

Голова Міноборони заявив, що українська армія здатна дати відсіч агресору, а тому закликає українців зберігати спокій.

"Наші Збройні Сили готові дати відсіч ворогу. Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте з собою необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і наб'є синці. Візьміть купіть йому йоду, не більше того", - сказав Резніков.

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