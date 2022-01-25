"Тривожні валізки не потрібні": у Міноборони звернулися до українців у зв'язку з загрозою нападу РФ

У Міноборони закликали українців не панікувати через можливий напад Росії.
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців не панікувати щодо можливого вторгнення РФ, оскільки, з точки зору військових, підстав вважати, що завтра буде напад Кремля немає.
Про це він заявив журналістам в Раді.
За його словами, загроза нападу РФ існує, але з точки зору військових, підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом немає.
"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення не існує з точки зору військових. Це не означає, що вони не захочуть, не будуть розвиватися, загроза є", - заявив Резніков.
Голова Міноборони заявив, що українська армія здатна дати відсіч агресору, а тому закликає українців зберігати спокій.
"Наші Збройні Сили готові дати відсіч ворогу. Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте з собою необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і наб'є синці. Візьміть купіть йому йоду, не більше того", - сказав Резніков.
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