Тривожний сигнал: у Пентагоні переконані, що Китай готовий підтримувати РФ

Зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним й підписання спільних документів, надсилають тривожний сигнал про те, що Китай готовий підтримувати Росію.
Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, - пише Укрінформ.
«Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки (Росії – ред.)», - зазначив міністр оборони США.
Він наголосив, що, хоча наразі і немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги РФ, візит Сі та його зустрічі з російським лідером по суті «стали демонстрацією підтримки» Путіна, що само по собі «є дуже тривожним».
Глава Пентагону додав, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.
Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічей із російським злочинцем Володимиром Путіним домінував та дивився із психологічним тиском на нього. Китайський президент "просто знущався з нього".
Крім того, ми писали що адміністрація США планує втілити в життя можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
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