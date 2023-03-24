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Тривожний сигнал: у Пентагоні переконані, що Китай готовий підтримувати РФ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Тривожний сигнал: у Пентагоні переконані, що Китай готовий підтримувати РФ

Фото: Associated Press

Зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним й підписання спільних документів, надсилають тривожний сигнал про те, що Китай готовий підтримувати Росію.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, - пише Укрінформ.

«Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки (Росії – ред.)», - зазначив міністр оборони США.

Він наголосив, що, хоча наразі і немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги РФ, візит Сі та його зустрічі з російським лідером по суті «стали демонстрацією підтримки» Путіна, що само по собі «є дуже тривожним».

Глава Пентагону додав, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічей із російським злочинцем Володимиром Путіним домінував та дивився із психологічним тиском на нього. Китайський президент "просто знущався з нього".

Крім того, ми писали що адміністрація США планує втілити в життя можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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