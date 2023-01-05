"Трохи бентежить": Байден прокоментував провальні спроби республіканців обрати спікера Палати представників

Байден не буде втручатися у процес виборів спікера нижньої палати парламенту США.

Перипетії з обранням республіканською більшістю спікера Палати представників Конгресу США створюють негатив для Сполучених Штатів Америки у сфері міжнародної політики.

Про це заявив президент США Джо Байден, - пише Укрінформ.

«Трохи бентежить, що це займає стільки часу, а також те, як вони вирішують це один з одним», - сказав очільник американської держави.

Він наголосив, що решта світу дивиться» на процес обрання спікера в Палаті представників.

Американський президент також пояснив, що це означає для Сполучених Штатів Америки в міжнародному контексті, Байден переконаний, що це не дуже добре для країни.

Він сподівається, що політичні лідери в нижній палаті Конгресу знайдуть рішення.

«На чому я зосереджений, так це на тому, щоб усе було зроблено», - додав очільник американської нації.

Напередодні речниця Білого дому Карін Жан П’єр зауважила під час брифінгу, що президент не втручатиметься в процес обрання спікера в Палаті представників.

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Нагадаємо, що напередодні Байден заявив, що США розглядають можливість передавання Україні БМП Bradley. Таким чином, він хоче допомогти Україні у боротьбі з вторгненням Росії.

Додамо, що наприкінці 2023 року Байден підписав бюджет США на 2023 рік з допомогою для України.

Також Байден назвав умову для зустрічі із Путіним. У російського диктатора вже відреагували на це.

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