"Троянський кінь Трампа": що Європу лякає в мирному плані США для України

Європейські чиновники висловлюють серйозне занепокоєння тим, що Росія може використати нову мирну угоду щодо завершення війни в Україні, досягнуту за посередництва США, як привід для повторного вторгнення на територію Донбасу.

Про це пише видання Bloomberg.

«Існують побоювання, що план США щодо створення демілітаризованої зони дасть Кремлю привід для розгортання прихованих сил на цій території. Кремль може застосувати гібридні тактики, зокрема операції під чужим прапором, щоб підірвати гарантії безпеки США і створити передумови для нового вторгнення», — пишуть журналісти.

На думку західних експертів, «Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ з територій, які контролює Київ. Це робить головним завданням Європи найближчими днями й тижнями забезпечити те, щоб будь-яка мирна угода не містила „троянського коня“, яким могла б скористатися Росія».

Нагадаємо, під час телефонної розмови Дональд Трамп обговорив мирний процес з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп також заявив журналістам, що розглядає можливість участі у зустрічі в Європі цими вихідними.

Wall Street Journal подає власну ексклюзивну інформацію про непублічні пропозиції американців європейцям.

«Ці пропозиції спровокували запеклу боротьбу за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі. Результат може суттєво змінити економічну карту континенту», — пише WSJ.

За даними WSJ, непублічний план США був викладений у додатках до поточних мирних пропозицій.

У документах детально описані плани американських фінансових та інших компаній з використання приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні, включно із величезним новим центром обробки даних. Він, за планом, працюватиме на атомній електростанції, яку зараз контролюють російські війська (очевидно, мається на увазі Запорізька АЕС, окупована росіянами з березня 2022 року).