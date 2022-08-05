"Троянський кінь Путіна": Орбан назвав "ідіотами" тих, хто вважає його расистом

Після своєї скандальної заяви про "змішування рас" у Європі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився новим гучним висловлюванням у продовження своїх попередніх слів.

Так, очільник угорського уряду заявив, що "християнський політик не може бути расистом". Тих, хто вважає його расистом або антисемітом, Орбан назвав "просто ідіотами".

Про це політик сказав у Техасі перед зібранням консерваторів, повідомляє CBSnews.

"Я вже бачу завтрашні заголовки. Ультраправий європейський расист і антисеміт, троянський кінь Путіна виступає з промовою на конференції консерваторів. Але я не хочу давати їм жодних ідей, вони найкраще знають, як писати фейкові новини", – сказав угорський прем’єр.

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Він також переконував консерваторів, що треба об'єднати зусилля, аби повернути контроль над інституціями Вашингтона і Брюсселя.

"Ми повинні координувати пересування наших військ, тому що перед нами стоїть спільний виклик. У вас є два роки, щоб підготуватися", – сказав Орбан.

Ймовірно, він мав на увазі підготування до виборів президента США 2024 року.

Політик також зачитав конституцію своєї держави, яка визнає шлюб лише між чоловіком та жінкою. Це зірвало овації публіки.

"Менше гендерів і більше рейнджерів, менше дрег-квін і більше Чака Норріса", – сказав прем’єр Угорщини.

Додамо, що він також відвідав експрезидента США Дональда Трампа в його гольф-клубі в Бедмінстері. Своєю чергою Трамп назвав Орбана своїм другом.

Нагадаємо, в кінці липня прем’єр Угорщини зробив гучну заяву, сказавши, що виступає проти "змішування рас". За його словами, європейські раси не повинні поєднуватися з неєвропейськими.

Згодом Орбан спробував виправдатися за цю заяву і сказав, що просто виступає проти міграції.

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