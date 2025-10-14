Труханов виступив із заявою: що робитиме далі

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

Одеський міський голова Геннадій Труханов виступив із заявою, у якій запевнив, що ніколи не отримував російський паспорт і є громадянином України.

Про це він написав у Facebook.

Труханов запевнив, що ніколи не звертався з заявою до РФ для отримання російського громадянства, ніколи не отримував паспорт громадянина РФ і є громадянином України.

Реклама

Мер пояснив, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства Російської Федерації за певних обставин.

«Однак таких обставин у мене не було! Особисто я постійно проживав на території України, в місті Одеса. Ніколи не був зареєстрований на території рф. Не значився в облікових даних громадян РФ і навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звільнився з лав Збройних сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином рф набув чинності 6 лютого 1992 року», — зазначив він.

У коментарі «Суспільному» Труханов запевнив, що його слова підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він заявив про перевірки державних органів у попередні роки.

«2022 року президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… 22-го року не знайшли у мене ні російського громадянства, ні паспортів», — сказав Труханов.

Реклама

Що Труханов робитиме далі

За його словами, в разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються від моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. До цього моменту Труханов продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова.

Рішення про позбавлення громадянства України він обіцяє оскаржувати у Верховному Суді та у Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, з’явилася інформація, що Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства.

У СБУ підтвердили, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України, і навіть показали копію його російського паспорта. Однак офіційно указ президента про припинення громадянства Труханова досі не опублікований.

Реклама

Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію. Зауважимо, що Одеську МВА наразі не створили. Зеленський пообіцяв зробити це найближчим часом.