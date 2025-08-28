Три диктатори на одній трибуні: що готує світові зустріч Путіна і Кіма на параді у Сі

Кім Чен Ин, Володимир Путін, Сі Цзіньпін. / © ТСН.ua

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент-диктатор Росії Володимир Путін є у списку серед понад 20 іноземних лідерів, які відвідають військовий парад у Китаї наступного тижня з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії.

Про це оголосило у китайське Міністерство закордонних справ, повідомляє CNN.

“Ця заява, яка ставить Путіна та Кіма на перше місце у списку гостей Сі Цзіньпіна, створює умови для фотосесії, де три автократичні лідери стоять пліч-о-пліч на вершині Воріт Небесного Спокою в Пекіні, демонструючи беззаперечну єдність”, - йдеться у тексті видання.

Зазначається, що лідер КНДР підтвердив свою присутність на заходах в Пекіні. Це буде його першим візитом від 2023-го, коли він залишав країну, щоб зустрітися з Путіним на Далекому Сході Росії. Загалом Кім здійснив лише 10 закордонних поїздок від моменту приходу до влади 2011-го.

Видання пише, що цей парад, організований китайським президентом, дав очільникові “найбільш санкційного режиму у світі” можливість з'явитися разом з іншими світовими лідерами, які тяжіють до альтернативного світового порядку, який прагнули створити Сі та Путін.

Параді Сі Цзіньпіна

Парад, який відбувається у часи підвищеної геополітичної невизначеності, демонструє військову силу КНР. Він також відбувається на тлі дедалі наполегливішої позиції Китаю щодо Тайваню та його територіальних суперечок із сусідніми країнами.

У параді візьмуть участь 26 глав іноземних держав та урядів. Зокрема, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та його заклятий суперник - індійський колега Нарендра Моді. Також буде присутній очільник хунти М'янми Мін Аун Хлаїнг, який 2021-го повалив обраний уряд і втягнув країну в руйнівну громадянську війну. Серед гостей – президент Сербії Александар Вучич та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

У параді, який триватиме 70 хвилин, візьмуть участь понад 10 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків та сотні одиниць наземної техніки, що демонструєу військову міць Китаю за часів Сі, який зробив модернізацію Народно-визвольної армії (НВАК) центральною місією свого правління.

“Це ретельно зрежисоване видовище запропонує погляд на швидко військові технології Китаю, що швидко розвиваються. За словами офіційних осіб, усе представлене обладнання є вітчизняного виробництва та зараз перебуває на озброєнні, причому багато з них дебютують – від передових безпілотників, систем радіоелектронного глушіння, гіперзвукової зброї, технологій протиповітряної та протиракетної оборони до стратегічних ракет”, - пише CNN.

В останні роки Північна Корея налагодила тісніші зв'язки з Росією на тлі виснажливої ​​війни Москви проти України, що ускладнює геополітичний баланс у Східній Азії та зусилля Китаю щодо підтримки регіональної стабільності.

Сі, найвпливовіший прихильник Путіна, з обережністю спостерігав за тим, як російський “фюрер” та Кім створили новий альянс, у рамках якого Північна Корея відправила війська для участі у війні Росії проти України. Минулого року Путін та Кім підписали в Пхеньяні історичний оборонний пакт і зобов'язалися надати негайну військову допомогу у разі нападу на іншу сторону – крок, який сколихнув США та їхніх азійських союзників.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін вирушить із візитом до Китаю на чотири дні. РосЗМІ інформують, мовляв, у програмі перебування передбачені «масштабні переговори», однак їхня тематика наразі не розкривається.

Тим часом Сі Цзіньпін заговорив про новий світовий лад. Очільник КНР заявив, що Пекін і Москва повинні спільно захищати свої інтереси в галузі безпеки та розвитку. Мовляв, обидві країни прагнуть побудувати більш “справедливий” міжнародний порядок.