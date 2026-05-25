Три мільйони гривень застави: судді Верховного суду Єленіній вибрали запобіжний захід

Вищий Антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинній судді Верховного суду — Жанні Єленіній.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

За версією НАБУ, вона може бути причетна до корупційних схем, якими керував колишній очільник Суду Всеволод Князєв.

Зокрема, жінка перебувала у колегії, яка ухвалювала рішення в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Ще три роки тому у Єленіної під час обшуків вилучили 50 тисяч доларів США серією та номерами, які передали Князєву як частину хабаря. Сам ексочільник суду нещодавно дав свідчення проти своїх колег. Тому Єленіній та ще двом її колегам оголосили підозри. Прокурор САП просив для судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 11 мільйонів 648 тисяч гривень.

Сама суддя звинувачення відкидала і каже, що ніколи не отримувала вигоди на посаді.

З її слів, протягом трьох років після обшуку у правоохоронців не було до неї жодних питань — вона перебувала в Україні, жодних процесуальних вимог не порушувала. Врешті, суддя зменшив суму застави. Внести суму вона може впродовж 5 днів. Адвокати Жанни Єленіної запобіжний захід не коментують і кажуть, ще вирішують, чи оскаржуватимуть рішення.

Нагадаємо, троє діючих суддів Верховного суду, Ірина Григорʼєва, Жанна Єленіна та Ігор Желєзний, і один суддя у відставці, Олександр Прокопенко, отримали підозри. Обшуки відбулися у Верховному суді, а також вдома і в авто суддів. За версією слідства, будучи суддями Великої палати Верховного суду, 2023 року вони одержали хабар за рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.

