Переговори / © ТСН

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За жодним із трьох ключових пунктів мирних переговорів в Абу-Дабі — територіальних поступках, довгострокових безпекових гарантіях і припиненні вогню — домовленостей не досягнуто.

Таку оцінку наводить Forbes у матеріалі про дворічні переговори США, України та Росії, які завершилися 11 листопада без суттєвого прогресу.

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Що обговорювали

Переговори тривали 10-11 листопада в Абу-Дабі. Посередниками виступали спеціальний посланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. А українську делегацію очолював очільник ГУР Рустем Умєров. Водночас російську — радник Путіна Володимир Мединський.

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Представники США, Франції, Німеччини, ЄС і НАТО брали участь у зустрічах із американськими та українськими officials, але не входили безпосередньо до тристоронніх переговорів.

Території: позиції не зблизилися

Однією з головних перешкод залишаються територіальні вимоги Москви. Росія продовжує наполягати, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Під час переговорів Володимир Мединський заявив, що «жоден сантиметр землі не буде повернутий». Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, відкинув російські претензії, наголосивши, що Україна — «не нерухомість».

Київ наполягає на припиненні бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Однак, як зазначає Forbes, під час зустрічей в Абу-Дабі жодна зі сторін публічно не продемонструвала готовності відступити від своїх вимог. Тому територіальне питання залишається однією з головних перешкод для укладення мирної угоди.

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Гарантії безпеки: позиції сторін розходяться

Інше складне питання, яке також не було вирішено, — це майбутні гарантії безпеки для України.

«Київ домагається юридично обов’язкових зобов’язань, які забезпечили б захист суверенітету й територіальної цілісності країни та унеможливили нову російську агресію. Володимир Зеленський раніше наголошував, що американські гарантії мають діяти щонайменше 20 років. США пропонували механізм, подібний до статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці. Водночас Росія продовжує вимагати від України відмовитися від вступу до НАТО. Але через принципові розбіжності сторони не узгодили, якою має бути система безпеки України після завершення війни», — йдеться у матеріалі.

Припинення вогню: Росія не готова до перемир’я

Не вдалося просунутися й у питанні припинення бойових дій. 10 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який не брав участі в переговорах, заявив, що Москва не погодиться на «ще одне перемир’я», якщо не розумітиме, які кроки мають відбутися після нього. Російський міністр наполягав, що спочатку потрібно визначити майбутні гарантії безпеки.

Попередні спроби домовитися про тимчасове припинення вогню також не привели до стійкого результату. Зокрема, Росія порушувала домовленості про енергетичне перемир’я в березні 2025 року та тимчасові великодні перемир’я 2026 року.

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Окремо сторони домовлялися про локальне припинення вогню в районі Олешок. Воно діяло від 27 жовтня до 1 листопада, однак продовжити його не вдалося.

Про що все ж домовилися в Абу-Дабі

Попри відсутність прогресу в ключових питаннях, переговори могли дати результат у гуманітарному напрямку. За інформацією Forbes, сторони попередньо обговорили масштабний обмін військовополоненими.

Серед варіантів, які розглядалися, — обмін за формулами «1000 на 1000», «1200 на 1200» та «1500 на 1500». Водночас остаточні параметри домовленості потребують узгодження.

Можливий обмін полоненими поки залишається єдиним конкретним напрямком, у якому вдалося досягти попереднього порозуміння. Він, однак, не наближає автоматично вирішення трьох основних питань — територій, безпекових гарантій і припинення вогню.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи результати зустрічей, визнав, що «попереду ще багато роботи».

Що відбуватиметься далі

Після завершення переговорів американські представники вирушили до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. І після переговорів із Путіним спецпосланець США Стів Віткофф навіть вже заявив про прогрес і нову домовленість щодо України.

Після цього вони мають прибути до Дубліна, де поінформують Володимира Зеленського про результати контактів із російською стороною.

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