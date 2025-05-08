Три причини «перемир’я» Путіна: Годжес сказав, чого прагне російський диктатор

Бен Годжес / © Getty Images

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін оголосив «перемир’я» з 7 по 10 травня. У нього на це є три причини.

Про це сказав генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю 24 Каналу.

За словами Годжеса, по-перше, Путін намагається змінити наратив про те, що Росія не хоче завершення війни. Він побачив, що вже навіть президент Дональд Трамп втрачає самовладання і починає чинити більший тиск на російську сторону. По-друге, ніхто на планеті не вірить, що Росія насправді погодилася б на припинення вогню без будь-якого тиску.

Реклама

«Третя справжня причина, на мою думку, полягає в тому, що росіяни не хочуть, щоб українські безпілотники атакували Червону площу під час святкування так званого дня перемоги. Це справжня причина, чому вони сподіваються на припинення вогню в цей період», — зазначив Годжес.

Генерал додав: відповідь українського міністра закордонних справ була миттєвою і дуже правильною, коли він запитав, чому не 30 днів, а три дні, чого чекати та чому б не почати це прямо зараз. Тому що, як усім відомо, це російська інформаційна операція.

Раніше Годжес наголосив, що Україна перебуває в позиції сили та має право висувати вимоги щодо свого суверенітету й майбутньої безпеки.